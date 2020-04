Nelle ultime giornate in tanti in Italia hanno tentato di raggiungere per un vero assalto alle seconde case per trascorrere le festività pasquali

Nelle ultime giornate in tanti in Italia hanno tentato di raggiungere per un vero assalto alle seconde case per trascorrere le festività pasquali. Il sindaco di Palinuro, però, non ci sta e manda un messaggio chiaro alla comunità e a coloro che posseggono seconde case nel comune noto come località balneare del cilento. In un videomessaggio sulla pagina facebook ufficiale dell’Ente, diventato virale nelle ultime ore, Stanziola, primo cittadino ha alzato la voce: “Smettetela di chiamare per venire a trascorrere la Pasqua a Palinuro. Nessuno sarà autorizzato ad entrare – avvisa il sindaco – Le regole sono uguali per tutti. Gli irresponsabili saranno multati, denunciati e rispediti a casa”.

Leggi anche > L‘Onu: “Mancano preservativi”

Assalto alle seconde case, ma il sindaco attacca

Tolleranza zero quindi e conferma determinato che ha già chiesto la collaborazioni delle altre istituzioni: “Ho già chiesto al prefetto di rinforzare i controlli con l’arrivo dell’Esercito e di altro personale delle forze dell’ordine”. E ammette. “Per un sindaco non è facile chiedere ai turisti di non venire a Palinuro – afferma Stanziola -ma adesso la priorità è tutelare la salute dei miei cittadini. Chi vuole bene a Palinuro resta a casa e tornerà appena sarà passata l’emergenza. E allora si, sarà davvero una grande festa”. Deciso a fare il possibile per tutelare i suoi concittadini.

Leggi anche > Fase 2, maggio mese più idoneo

Una vera e propria presa di posizione ferma. Del Resto, nei giorni scorsi in Liguria c’è stato un particolare flusso dalla Lombardia e dal Piemonte verso le località balneari. La Domenica delle Palme ha fatto strada, ma i sindaci sono pronti alle barricate.