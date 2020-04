Prosegue la quarantena della figlia di Eros Ramazzotti che su Instagram esprime il suo desiderio in merito alla fine di questi giorni di emergenza.

La bella figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora, continua a sorprendere i suoi fan e follower su Instagram con il suo desiderio sulla quarantena. Attraverso le stories posta una foto molto divertente che la ritrae in una smorfia buffa con la didascalia: “Auri, come va la quarantena”? Una faccia che descrive in modo ironico la situazione che tutti stiamo vivendo in questo periodo. Nelle successive stories, Aurora scimmiotta quelli che non stanno più nella pelle e vogliono andare in spiaggia per sentire la sensazione del vento che accarezza la pelle. Le risate non mancano nel vedere le sue storie di Instagram che prendono bonariamente in giro chi ha desideri diversi dai suoi.

La divertente imitazione di Aurora Ramazzotti

Successivamente Aurora Ramazzotti finisce con l’imitazione e cambiando tono di voce dichiara: “Voglio che mi accarezzi la pelle la mia estetista per 48 ore di fila! Dopo 2 mesi che nessuno professionista ha toccato questo corpo allora si che c’è da spaventarsi”. E infine conclude: “Invece del vento, sai cosa voglio in faccia io? Un bisturi!”.

I fan hanno imparato presto a conoscere l’ironia e la simpatia della giovane e la seguono sui Social con entusiasmo come quando Aurora si è resa protagonista di una conversazione sul tetto con un amico particolare.