Miguel Herràn, Rio de La casa di carta ha una storia d’amore con un’attrice emergente come lui, Sandra Escacena, nuova promessa del cinema spagnolo.

Tra gli attori più apprezzati del momento, Miguel Herrán, o meglio, Rio, nella serie di Netflix La casa di carta, è fidanzato con Sandra Escacena, nuova attrice emergente di 19 anni. È stata protagonista nel 2017 del film horror “Veronica”, per la regia di Paco Plaza, candidato come miglior film ai Gota e distribuito da Netflix. Sui social è difficile trovare foto che ritraggono insieme la coppia di attori ma già l’anno scorso si parlava della loro relazione. Il settimanale Hola li aveva fotografati insieme in un torneo di tennis nel complesso sportivo di Madrid la Caja Mágica dopo le voci sul loro flirt. In seguito la coppia avrebbe trascorso insieme un weekend romantico a Salamanca. Non sono soliti pubblicare scatti insieme sui social e nemmeno farsi vedere sotto i riflettori tanto che alcuni fan hanno ipotizzato che non siano più fidanzati ma da parte loro non è arrivata né una smentita né una conferma.

LEGGI ANCHE -> Covid-19, il racconto di una 23enne: stato terribile

L’amore di Rio e Tokyo ne La casa di carta

Miguel Herrán non ha nessuna foto che lo ritragga sui social con la fidanzata ma ne ha moltissime con la sua compagna nella serie di Netflix, Ursula Corbero, che da anni sta insieme a Chico Darin, figlio del famosissimo attore spagnolo Ricardo Darin.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, apertura dopo il 13 aprile: gli aggiornamenti

Ne La Casa di carta Tokyo e Rio vivono una storia d’amore tormentata, tanto che nella terza stagione i due avevano deciso di lasciarsi.