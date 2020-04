Amy, studentessa di 22 anni, ha raccontato su Twitter spaventosi sintomi che sono insorti dopo l’infezione: è stato terribile

Amy Shircel, 22enne studentessa del Wisconsinha negli Stati Uniti, raccontato su Twitter spaventosi sintomi che sono insorti dopo l’infezione: è stato terribile, ha affermato. Per la serie che sarà pur vero che i numeri, a grandi linee, colpiscono specie persone con patologie e una determinata età. Questa testimonianza conferma che nessuno è immune, esistono le statistiche che indicano categorie di persone più esposte, ma nessuno può sentirsi al sicuro dal Covid-19. Del resto tutto ciò è dimostrato dai casi di Julie, ragazza francese di appena 16 anni, di Victor, ragazzo portoghese di 14, e della bimba belga deceduta appena un giorno fa.

Il racconto della studentessa: è stato terribile

“Nei primi due giorni i sintomi erano gestibili, ha affermato Amy. Avevo febbre, cosse lieve, brividi e mi colava il naso”. Già il terzo giorno la situazione era peggiorata: “Il giorno seguente non potevo fare nulla, vomitavo costantemente. Avevo il fiato corto, è spaventoso. Sentivo come se i polmoni stessero faticando e non potevo prendere un respiro pieno. Ero debole ed avevo la febbre a 40°”. La giovane americana ha affermato di non avere patologie o problemi di alcun tipo alla salute. Inoltre, si teneva in forma quotidianamente. Segno che il coronavirus può colpire davvero tutti. Da qui l’invito della studentessa a rispettare i parametri e le regole imposte.

La quarantena va rispettata per il bene di tutti. Per uscire il prima possibile da una situazione pericoloso e sconfortante. Il monito di Amy è l’ennesimo, si spera che prima o poi non se ne leggano più.