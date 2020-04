Serie A, destino del campionato in bilico: in Parlamento c’è chi chiede lo scudetto alla Juventus, polemica in corso

Il procedere dell’emergenza coronavirus e il lieve calo dei contagi iniziano a far pensare alla cosiddetta ‘Fase 2’. Quella in cui ci sarà una graduale riapertura delle attività a tutti i livelli, per poter ipotizzare un minimo ritorno alla normalità e la famigerata ‘convivenza’ con il virus, per la quale non si potrebbe attendere l’arrivo del vaccino. Il discorso coinvolge anche lo sport e in particolare il calcio, che si interroga sulla possibilità di ripartire per provare a salvare la stagione. Dibattito ancora in corso, anche se il rischio che la stagione non riprenda, nemmeno all’inizio dell’estate, è concreto.

Serie A, interrogazione in Parlamento: chiesto lo scudetto alla Juventus

In questo senso si attendono indicazioni da parte del comitato scientifico del Governo. Ma c’è chi propende per stabilire già ad adesso la chiusura definitiva e l’arrivederci alla prossima stagione. In Parlamento, si chiede di sospendere una volta e per sempre il campionato e di assegnare i titoli a chi ne ha diritto stante l’attuale classifica. Per lo scudetto, dunque, si chiederebbe l’assegnazione alla Juventus, prima in graduatoria al momento dello stop con un solo punto di vantaggio sulla Lazio.

L’interrogazione parlamentare diretta al ministro dello Sport Spadafora porta la firma di Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli. Prendendo le mosse dalle decisioni di stop definitivo di altri sport come pallavolo e basket e di altri campionati come in Belgio, si legge, “chiedono al Ministro se non ritenga opportuno proporre al CONI e alle Federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si trovano ad essere in testa ai relativi campionati”. Interrogazione destinata a sollevare molte polemiche.