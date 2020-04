Cristiano Ronaldo si tiene in forma, allenamento per il fuoriclasse della Juventus con la compagna Georgina Rodriguez: fisico pazzesco della modella

Lunghi giorni di isolamento domestico per l’emergenza coronavirus per tutti noi. Lo stop tra le mura di casa ci obbliga a provare a scandire la nostra giornata, per chi non sta lavorando in questo momento, con qualche attività per tenersi impegnati. Un discorso valido soprattutto per gli atleti che non rivedranno il campo ancora per un po’, ma devono provare a tenersi in forma per farsi trovare pronti alla ripresa, quando questa avverrà. Il campionato di calcio pensa alla ripartenza che potrebbe avere luogo a giugno, ci sono ancora dei dubbi su questo ma si attendono presto notizie in merito.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, l’allenamento è super

Chi non vuole perdere lo smalto è sicuramente Cristiano Ronaldo. L’etica del lavoro del fuoriclasse della Juventus, nonché la cura della sua forma fisica, sono cose ben note agli appassionati. Il giocatore, a casa sua, si allena nonostante tutto e coinvolge negli esercizi la sua compagna. Georgina Rodriguez, a sua volta, vuole tenersi in forma e i due fanno attività fisica insieme. I due hanno condiviso qualche ora fa un video su Instagram in cui si mettono alla prova con qualche scatto sul viale in salita della loro villa.

Due gli aspetti che balzano subito all’occhio: la capacità di CR7 di non perdere brillantezza nello scatto, ma anche il fisico prorompente di Georgina. La tuta attillata della modella sudamericana fa risaltare alla perfezione le sue curve mozzafiato.