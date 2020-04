Bomba di mercato, il Napoli ha scelto il sostituto di Milik

La bomba di mercato arriva dal Napoli. Il club di De Laurentiis farebbe pazzie per avere Ciro Immobile e riformare la coppia con l’amico Insigne

La bomba di mercato arriva dal Napoli. Il club di De Laurentiis farebbe pazzie per avere Ciro Immobile e riformare la coppia con l’amico Insigne. La partenza del polacco Milik, ormai data per certa, apre una casella nell’attacco azzurro. Petagna della Spala è stato già acquistato ma il Napoli vorrebbe fare qualcosa in più. Nelle ultime ore era circolata nuovamente la voce su Edinson Cavani. Il bomber ha lasciato l’amaro in bocca due stagioni fa, quando i rumors si facevano insistenti circa un suo ritorno a Napoli. Cavani ha fatto cose pazzesche in maglia azzurra, che non è riuscito a ripete a Parigi. L’ingaggio però, resta un freno per il presidente che non sembra propenso ai cavalli di ritorno. Immobile, invece, sarebbe l’elemento giusto.

Bomba di mercato, Cavani no, Immobile sì

L’dea è quella di formare nuovamente la coppia con Insigne, suo amico dai tempi di Pescara. Ciro non troverebbe difficoltà ad inserirsi nel gruppo grazie a Insigne e giocherebbe nella squadra della sua città. Intanto su Milik è piombato nuovamente lo Shalke 04, già interessato a lui lo scorso anno. Il Napoli chiede non meno di 40 milioni per l’attaccante mancino. In Italia è forte l’interesse del Milan mentre nell’ombra si muove a fari spenti l’Atletico Madrid, la prima scelta del giocatore.

Il Napoli ha qualcosa di importante da investire con le cessioni di Milik e quella probabile di Lozano. Ancelotti lo vuole ancora, lo ha chiesto ai dirigenti dell’Everton.