Caso positivo nel calcio. Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, nonché direttore dell’Unità Operativa Ortopedia dell’Humanitas di Milano

Caso positivo nel calcio. Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, nonché direttore dell’Unità Operativa Ortopedia dell’Humanitas di Milano, è positivo al coronavirus. Un colpo inatteso. Ora sta lottando e ha voluto rilasciare la sua esperienza alla Gazzetta dello Sport. ““Ora sto meglio. Ho lasciato l’ospedale, sono a casa. Sono in isolamento, con la mascherina. Non posso ancora dire di aver sconfitto il Covid-19: dopo la quarantena di 14 giorni, farò due tamponi che mi diranno se ne sono uscito”. Lui come tanti medici e infermieri ha contratto il virus in ospedale, sul fronte della battaglia: “Il 27 marzo mi sono ricoverato. E le dico una cosa: è un’esperienza che non auguro a nessuno. Sembrava di vivere in un’altra dimensione: la testa era lucida, ma il corpo non rispondeva più, come si fosse spento il computer. Non avevo più appetito, faticavo a respirare e persino a muovermi”.

Leggi anche > Covid, in parlamento c’è chi pensa allo scudetto

Caso positivo nel calcio: ipotesi di ripresa

Volpi afferma che c’è distanza tra la realtà che si vive trovandosi nella situazione e quella di chi ne è fuori, nonostante tutto. Essere dentro è diverso e consiglia vivamente di usare tutte le precauzioni indicate. Sul ritorno in campo non si esprime. Volpi afferma che bisogna navigare a vista e decidere di volta in volta, senza decisioni a lungo termine. Questa fase è di assoluta incertezza per tutti.

Leggi anche > Yoko Ono su John Lennon: “Gli piacevano anche gli uomini”

“Abbiamo a che fare con la salute, i rischi sono enormi, qui ci sono in ballo le vite delle persone. E nel caso di una squadra che deve giocare, ci sono 60 o 70 famiglie da proteggere. Ci guidi la scienza, non altro”.