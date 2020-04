Colf, badanti e baby sitter sembrano al momento escluse dalle tutele che il Governo ha introdotto per far fronte all’emergenza economica. I datori di lavoro, famiglie anch’esse, hanno 4 soluzioni per gestire i contratti in forza.

Le richieste delle associazioni di categoria sono molte. Tra le più rilevanti: l’estensione ai lavoratori domestici della cassa integrazione in deroga e la deducibilità delle retribuzioni di colf e badanti (che incentiverebbe l’emersione dei contratti irregolari).

Nell’attesa della conversione in legge del Decreto Legge n. 18/2020 e del decreto del ministero del Lavoro che darà attuazione alla norma sul reddito di ultima istanza (articolo 44 dello stesso Decreto “Cura Italia”).

Al momento, l'unica misura certa è costituita dallo slittamento al 10 giugno del termine per il versamento dei contributi in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio. Tuttavia, stando alle dichiarazioni del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, verrà a breve (in aprile) introdotto un ammortizzatore sociale anche per i lavoratori del settore domestico.

Le soluzioni sui tavoli delle parti sociali coinvolte

Il problema è al momento quello di gestire le assenze dei lavoratori domestici. Alfredo Savia, presidente di Fidaldo (una delle associazioni datoriali firmatarie del CCNL del lavoro domestico) dichiara secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore: “Fino al mese di marzo le famiglie hanno tenuto in servizio i lavoratori, usando ferie o permessi. Ma in assenza di aiuti, prevediamo che ad aprile, soprattutto per le colf, comincino i licenziamenti».

Rischiano in moltissimi dunque il licenziamento.

Inoltre, sebbene il ministero dell'Interno abbia chiarito che i lavoratori domestici potevano continuare a prestare la propria attività recandosi nelle abitazioni dei propri datori di lavoro, nel rispetto dei protocolli di prevenzione sanitaria (uso di mascherine e distanziamento sociale) in alcune Regioni ciò non è possibile proprio in forza di normative secondarie a riguardo (si veda ad esempio l'ordinanza della Regione Piemonte del 6 aprile scorso ). Le possibili soluzioni sono dunque le seguenti: 1) l'anticipazione delle ferie; 2) l'aspettativa retribuita; 3) i permessi non retribuiti.

Leggi anche —>Il lavoro di colf e badante durante il Covid19

Infine, c’è anche la possibilità, che dovrebbe essere però l’ultima ratio, di licenziare le colf. Tuttavia, se il rapporto prevede più di 25 ore settimanali, il datore deve dare 15 giorni di preavviso al lavoratore che diventano 30 se l’anzianità è oltre i 5 anni.