Coronavirus, aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 9 aprile – DIRETTA

Angelo Borrelli, oggi giovedì 9 aprile, comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Il capo dell’emergenza della Protezione Civile Angelo Borrelli, comunicherà, come sempre, l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00.

IN AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento di Angelo Borrelli: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di mercoledì 8 aprile

Angelo Borrelli nella giornata di ieri ha comunicato che i soggetti positivi erano 95.262. Quanto alle vittime, il bilancio totale era giunto a 17.669. Anche il numero dei guariti era salito a 26.491. Il capo della Protezione Civile ha ribadito l’importanza del rispetto delle misure di contenimento per contrastare la diffusione del virus nonostante la deflessione della curva dei contagi.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, aggiornamento Borrelli: 95.262 positivi, 17.669 vittime e 26.491 guariti

Angelo Borrelli, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 martedì 7 aprile

In conferenza stampa, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella giornata di ieri hareso noto che i soggetti positivi erano 94.067, facendo registrare l’incremento più basso dallo scorso 10 marzo. Il bilancio delle vittime era salito a 17.127. I guariti ieri avevano raggiunto il totale di 24.392.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, aggiornamento Borrelli: 94.067 positivi, 17.127 vittime e 24.392 guariti

Coronavirus, apertura dopo il 13 aprile: gli aggiornamenti

Il Premier Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata alla BBC ha dichiarato che se il comitato tecnico-scientifico dovesse esprimere parere positivo, si potrebbe iniziare a pensare di allentare le misure di contenimento. Si darebbe, dunque, inizio alla Fase 2 ossia quella di convivenza con il virus.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, apertura dopo il 13 aprile: gli aggiornamenti

Covid-19| Fase 2 a tappe per le Regioni: domani possibile nuovo decreto

Le prossime ore potrebbero essere decisive per stabilire se il nostro Paese è pronto per la fase 2 dell’emergenza. I dati degli ultimi giorni del contagio hanno fatto registrare una deflessione della curva che si sarebbe stabilizzata senza nuove significative crescite, una fase che gli specialisti chiamano plateau. Il Governo, in queste ore potrebbe valutare un lieve allentamento delle misure restrittive dopo il 13 aprile, il termine fissato per la fine del lockdown. Nel dettaglio potrebbe essere riaperte alcune imprese ed attività, che dovranno comunque rispettare le misure di sicurezza, in modo da far ripartire, seppur lentamente, l’economia nell’ottica di traghettare la popolazione verso la totale ripresa della normalità.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19| Fase 2 a tappe per le Regioni: domani possibile nuovo decreto

Coronavirus Bergamo, la Procura scende in campo per accertare responsabilità dell’epidemia

Il Procuratore della Repubblica di Bergamo Maria Cristina Rota ha dichiarato che è stato costituito un pool di pubblici ministeri che “si occuperà di tutta l’attività di indagine che riguarda l’epidemia di coronavirus nella Bergamasca“. Lo ha riferito all’Ansa, alla quale ha altresì dichiarato di aver aperto un fascicolo per epidemia colposa a carico di ignoti in ordine al caso dell’ospedale di Alzano Lombardo. In sostanza, ha proseguito la dottoressa Rota, tutte le denunce in merito saranno assegnate al pool composto da lei ed altri due sostituti Procuratori. Nella rete d’indagine è finita la gestione del nosocomio dei primi positivi al Covid-19, nonché la decisione assunta il 23 febbraio di chiudere il Pronto soccorso per alcune ore.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus Bergamo, la Procura scende in campo per accertare responsabilità dell’epidemia

Covid-19, pronto vaccino dagli Stati Uniti: via ai test sull’uomo

A breve inizierà la sperimentazione sull’uomo del vaccino anti-Covid19. La notizia giunge dagli Stati Uniti. Uno dei sette vaccini, la cui elaborazione si svolge nei laboratori finanziati dal magnate Bill Gates, pare aver restituito dati positivi dopo i test sugli animali. Nelle prossime settimane andrà avanti la sperimentazione coinvolgendo 40 volontari. Se i risultati saranno quelli sperati si passerà alla fase due, ossia alla ricerca di fondi ed alla produzione dell’Ino-4800.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, pronto vaccino dagli Stati Uniti: via ai test sull’uomo

Sbarchi dei migranti | il Coronavirus porta alla chiusura dei porti italiani

Stop agli sbarchi nei porti italiani. L’attuale emergenza sanitaria dettata dall’epidemia da Covid-19 ha condotto alla drastica scelta. A mezzo di un decreto, è stata disposta la misura che durerà sino a cessata crisi.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Sbarchi dei migranti | il Coronavirus porta alla chiusura dei porti italiani