Walter Ricciardi, membro del Cts predica cautela per l’avvento della Fase 2 del contagio. Le strategie da adottare

Walter Ricciardi, membro del Cts e braccio destro del ministro Speranza parla dell’emergenza Coronavirus. La situazione legata al contagio sta attraversando una fase di stasi. Le restrizioni adottate dal Governo centrale devono essere la priorità assoluta che ci accompagnerà alla fine del lockdown. “E’ bene insistere in questa direzione” chiosa Ricciardi per garantire l’incolumità delle persone ma soprattutto per evitare gli assembramenti. La pericolosità dei raggruppamenti tra le persone può essere fatale per il progetto portato avanti dalle autorità. Basta poco per far crollare un castello costruito nella giusta misura. Tutti gli sforzi sarebbero vani e in prossimità delle festività pasquali sarà un leitmotiv scongiurare qualsiasi prospettiva a riguardo.

L’isolamento domiciliare e il distanziamneto fisico per Ricciardi devono rappresentare la priorità per gli italiani. Per cui sarà fondamentale avere la massima prudenza in attesa del nuovo decreto di Conte, dove il periodo post-pasquale conoscerebbe un ulteriore prolungamento di almeno 15 giorni.

Il Professor Ricciardi sulla Fase 2: ecco le strategie

Predicare cautela per il membro del Cts Walter Ricciardi dunque, rappresenta la circostanza madre che accompagnerà il corso della storia del Coronavirus a sfilare dolcemente in direzione di una seconda prospettiva. La fatidica Fase 2 che prevede la riapertura graduale di attività e imprese non essenziali. L’epidemia dovrà subìre un ridimensionamento delle sue caratteristiche in termini di contagio per favorire la riapertura delle attività. Sarà consentito di iniziare a far ruotare l’economia del Paese, lanciando più di uno sguardo al comportamento dell’epidemia. Se stimolata, la malattia avrebbe ripercussioni più violente rispetto alla prima ondata.

La Fase 2 del contagio avrà come oggetto il rispetto del distanziamento sociale. Come? Indossando obbligatoriamente le mascherine, lavarsi le mani e disinfettare ambienti e superfici. I canoni a cui ci stiamo abituando anche dentro le quattro mura di casa, saranno proiettati all’esterno nella stessa misura. Il distanziamento sociale dovrà essere garantito durante l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, al fine di evitare l’affollamento.

Un altro importante punto della questione sarà accompagnato dai test effettuati attraverso la misurazione della temperatura. Sarà anche disponibile un’applicazione telefonica che fornirà le informazioni sanitarie sulla persona testata. L’assistenza santiaria inoltre sarà applicata presso i domicili interessati e prevede un potenziamento dei sistemi di tamponamento nei Covid Hospital.

Le precazioni fornite da Walter Ricciradi saranno le anticipazioni che molto probabilmente adotterà il Governo a distanza di due settimane per far ripartire il cilco della vita. La ripresa sarà graduale e interesserà tutti in attesa del vaccino.