Tutti in trepida attesa per sapere quando Netflix metterà in onda Suburra 3, l’ultima stagione della saga che vede tra i protagonisti Alessandro Borghi che su Instagram ha parlato della data del lancio

È una delle serie più amate su Netflix e c’è trepidante attesa per l’uscita dei nuovi episodi. Parliamo di Suburra 3, la serie italiana che porta in scena la lotta per il trono di Roma.

Ad inizio dicembre sono iniziate le riprese e il 2020 sarebbe dovuto essere l’anno del lancio della terza e ultima stagione. Uno scontro finale che però fa trepidare e per il quale non ci sono ancora notizie.

Sì perché nonostante tutti chiedano quando usciranno i nuovi episodi nei quali Alessandro Borghi, alis Aureliano Adami, è protagonista indiscusso non ci sono certezze. Da parte di Netflix tutto tace. Non si capisce bene nemmeno se le riprese siano finite oppure no.

A causa dell’emergenza coronavirus molti set sono stati messi in stand-by ma per il momento non è dato sapere se in questi rientra anche Suburra 3. Sicuramente il lancio della messa in onda degli episodi slitterà.

Suburra 3, le parole di Alessandro Borghi

Le uniche certezze che si hanno in merito a Suburra 3 arrivano da parte di uno dei suoi protagonisti principali, Alessandro Borghi. Domenica, infatti, l’attore direttamente dal suo profilo Instagram ha postato un video in cui spiega che non sa quando uscirà la terza stagione di Suburra.

“Io non so quando uscirà la terza stagione di Suburra. Non lo sa nessuno. Non lo so io, non lo sa Giacomino e non lo sa la produzione” ha detto in modo convinto Borghi. Un annuncio inaspettato ma fatto per rispondere alle tantissime domande che in questi giorni sono giunte sull’inizio della terza serie della serie tv.

“Non lo sa Netflix. Non lo sa neanche quello che fa tutti i palinsesti del pianeta” ha aggiunto l’attore. E ironizzando Borghi lo ha precisato anche nella didascalia del video, per ribadire ancora una volta la mancanza di informazioni a riguardo.

Nemmeno dopo il post di Borghi sono arrivate news dalla piattaforma di Netflix. Il che vuol dire che i grandi appassionati di Suburra 3 dovranno continuare ad aspettare per sapere le sorti di Aureliano e gli altri e scoprire chi sarà il re di Roma.