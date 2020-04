Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, forse non è ancora finita | Le ultime

Tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è finita, ma non sarebbe ancora certo che la storia tra i due cantanti sia finita definitivamente

È di poche settimane fa la notizia dell’addio tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. A dare l’annuncio sono stati i due artisti con un comunicato pubblicato sui rispettivi profili Instagram. Una nota che ha destato sconcerto nei fan dei cantanti nonostante da qualche tempo ci fossero indiscrezioni in tal senso. La rottura della relazione non ha però fatto svanire il sogno di vari ammiratori di vedere Gigi e Anna di nuovo insieme.

Insomma che possa avvenire un ritorno di fiamma come già successo in tempi recenti a Giulia De Lellis e Andrea Damante e a Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ebbene secondo quanto riportato dal settimanale ‘Oggi‘, edizione in edicola a partire da oggi, giovedì 9 aprile, D’Alessio spererebbe in un ricongiungimento con l’ex compagna.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, il cantante vorrebbe provare a riconquistarla

Infatti il suo sentimento sarebbe più vivo che mai. Per questo motivo l’uomo vorrebbe fare di tutto per riconquistare l’artista di Sora. La domanda è: il cantante avrà possibilità di farcela nei prossimi mesi? Al momento l’unico messaggio pubblico di Anna nei confronti del suo ex compagno è il post in cui annunciava la seconda rottura della relazione.

“Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi“.

Aggiungendo poi che le loro “strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata“.