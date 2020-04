Quarantena senza sole, necessari integratori e vitamine

Quarantena senza sole: serviranno integratori e vitamine per rinforzare le ossa. “Occhio al giusto apporto di vitamine D e calcio” spiegano gli esperti

La primavera 2020 è sicuramente diversa e fuori dal normale a causa dell’emergenza Coronavirus che ci obbliga a rimanere in casa. Il cambio di stagione è alle porte e molti di noi si sentono più deboli e stressati anche per la situazione surreale che stiamo vivendo. E allora serviranno integratori e vitamine come la D, utili per la loro capacità di trasferire calcio alle ossa. Il sole è fondamentale per il nostro organismo e così dobbiamo trovare una soluzione affinché questo non ci manchi in questi giorni di quarantena. Niente passeggiate, niente uscite ma almeno un po’ di luce in balcone o in terrazza ce la meritiamo e allora non ci resta che scaldarci così. Il nostro corpo ha bisogno anche di muoversi e quindi perché non fare attività fisica in casa?

Quarantena, integratori e dieta

L’isolamento imposto dalla pandemia ha ridotto di molto la possibilità di esporsi quotidianamente all’aperto per quei 30 minuti sufficienti a coprire il fabbisogno vitaminico. E allora accontentiamoci della finestra, del balcone di casa o di un giardino così sotto l’azione dei raggi ultravioletti B del sole riusciremo ad acquisire la vitamina D di cui abbiamo bisogno. In una dieta si trova solo il 20% della vitamina D. “Le fonti alimentari sono piuttosto limitate: comprendono in particolare i pesci grassi. Come salmone. Sgombro e aringhe. E il tuorlo d’uovo” spiega l’ endocrinologa Maria Luisa Brandi. Sarà quindi necessario contattare un medico per farsi prescrivere un supplemento come gli integratori.

Il calcio è il nutriente vitale per la salute delle ossa e va assunto ogni giorno attraverso l’alimentazione. In quali cibi è contenuto? Latte, formaggi, yogurt.