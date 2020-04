Pulire l’argento in casa non è affatto difficile. Non servono prodotti miracolosi ma rimedi naturali, semplici ed economici che eliminano velocemente la patina nera e gli aloni

Pulire l’argento è sempre un’impresa. Non è raro, infatti, che tutti gli oggetti in argento che si hanno in casa presentano una patina nera, brutta e insopportabile. Ma come eliminarla e far tornare l’originale brillantezza?

Spesso si provano metodi e prodotti diversi senza avere i risultati sperati. Così gioielli, argenteria, bracciali, collane ma anche cornici restano con il loro alone sembrando così vecchi e sporchi. In questi casi non serve ricercare prodotti miracolosi. Basta affidarsi a prodotti naturali che tutti abbiamo in casa che sono degli alleati perfetti per donare nuovamente brillantezza a tutto l’argento di casa.

Sono rimedi facili, naturali ed economici che permettono di lucidare l’argento senza troppa fatica.

LEGGI ANCHE –> Colombe pasquali, a casa quelle dei grandi pastry chef

Pulire l’argento, i rimedi naturali

Il sale e l’alluminio sono una coppia invincibile per eliminare le macchie nere dall’argento. Uno dei rimedi naturali più efficaci, oltre che economici, per far tornare a splendere l’argento. Basta foderare un contenitore di vetro con l’alluminio, inserire del sale grosso e poi tutti gli oggetti d’argento da lucidare. Si aggiunge dell’acqua bollente e si lascia riposare per un’ora. Trascorso il tempo servirà solo asciugare gli oggetti con un panno e l’argento tornerà a brillare.

L’effetto del succo di limone, unito al bicarbonato, non è da meno. Basterà strofinare la soluzione con un panno di cotone sugli oggetti in argento e l’ossidazione si rimuoverà facilmente.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, Esselunga lancia il pieno di offerte tech

Poi c’è la birra che ci viene anche in aiuto. Basta lasciare in ammollo una notte nella birra gli oggetti rovinati e al mattino la patina nera sarà scomparsa.

Altro rimedio naturale e gratis potremmo dire è l’acqua di cottura delle patate. Non è da buttare ma riutilizzare per pulire appunto l’argento annerito ed opaco. Basta aggiungere un cucchiaio di aceto bianco e immergere per circa un’ora in un recipiente l’argenteria. Si risciacqua, si asciuga e l’argento torna come nuovo.

Altro metodo infallibile e senza nessuna spesa aggiuntiva è l’uso della cenere. Quella rimasta nel camino o nelle stufe a legno va setacciata e mischiata con l’acqua fino a quando non si ottiene un impasto morbido. Con questo composto basta strofinate gli oggetti con un panno bagnato con succo di limone e il gioco è fatto.

Infine il bicarbonato di sodio che oltre insieme al succo di limone può essere usato anche da solo, aggiunto all’acqua. Ne bastano 50 grammi per ogni litro che è necessario bollire e far raffreddare. Solo dopo si può procedere ad immergere l’argento per pulirlo sciacquando accuratamente e asciugando con un panno.