È uno dei grandi classici della pasticceria italiana il tiramisù che tutti ci invidiano e che amano alla follia. E sebbene le sue origini siano dibattute viene preparato in tutto lo stivale

È forse il dolce italiano più amato al mondo. Un evergreen e un grande classico della cucina tradizionale italiana che non conosce tempo e radici. È il tiramisù che con la sua semplicità riesce a mettere tutti d’accordo: un dessert al cucchiaio impareggiabile.

Le sue origini sono dibattute ancora oggi, soprattutto tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia che se ne contendono la paternità. Ma nonostante questo il tiramisù viene preparato indistintamente da Nord a Sud dello Stivale.

Le sue varianti sono tante e diverse, tra cui quella che prevede l’uso del marsala spaziando con il tiramisù alle fragole o anche alla nutella. Ma la ricetta classica mette sempre tutti d’accordo.

Tiramisù, gli ingredienti

300 g di savoiardi

4 uova fresche

500 g di mascarpone

100 g di zucchero

Caffè

Cacao amaro in polvere

La preparazione

Per preparare il tiramisù si comincia con il dividere le uova, tra albumi e tuorli. Gli albumi si montano a neve ben ferma e si lasciano per il momento da parte. Si passa poi ai tuorli, si montano e si aggiunge lo zucchero. Si mescola con le fruste elettriche fino a quando non si ottiene un composto chiaro e spumoso.

Si aggiunge il mascarpone, poco alla volta, e si continua a montare per ottenere una crema densa e compatta. A questo punto è il momento di aggiungere gli albumi da incorporare con una cucchiaia mescolando dal basso verso l’alto.

Pronta la crema si passa così a comporre il tiramisù. Si distribuisce sul fondo di una pirofila un po’ di crema e si adagiano, tutti in un verso, i savoiardi imbevuti nel caffè freddo, zuccherato o meno a piacimento.

Fatto il primo strato di savoiardi si guarnisce con uno strato generoso di crema. Si procede con il secondo di savoiardi (come fatto per il primo imbevuti di caffè) e poi ancora uno di crema. Si livella la superfice e si procede con una spolverizzata di cacao amaro in polvere.

Si lascia rassodare in frigorifero almeno per tre o quattro ore per dare al tiramisù la possibilità di ammorbidirsi e lasciar amalgamare, nello stesso tempo, gli ingredienti.