Nella Pasqua del coronavirus non si può rinunciare alle colombe pasquali. Si possono acquistare online con consegna a domicilio, classiche e gourmet, secondo i propri gusti

Questa non sarà una Pasqua come le altre e di certo non la dimenticheremo facilmente. La quarantena e le misure di contenimento del coronavirus ci obbligano a stare a casa. Dunque niente pranzi di famiglia e scampagnate con gli amici. Ma nonostante questo non si può rinunciare alla goduria e alla golosità del periodo pasquale. Anche se con un animo un po’ mesto noi italiani non ci possiamo far mancar uova di pasqua, colombe pasquali, pastiere e altri dolci tipici della tradizione.

E per chi proprio non vuole uscire può ordine tutto, o quasi a domicilio. Anche le colombe pasquali quest’anno arrivano direttamente a casa. Non solo grande distribuzione ma anche antiche e prestigiose pasticcerie si sono messe a disposizione per consegnare a domicilio le loro creazioni artigianali. Classiche e non solo, tra idee gourmet e di ultima tendenza, nella Pasqua 2020 arrivano a casa le colombe dei grandi pastry chef.

Colombe pasquali, quali acquistare online

Il dolce della nostra tradizione non si nega agli italiani nemmeno al tempo del coronavirus. Ed è così che le pasticcerie migliori del Paese si sono organizzate e spediscono direttamente a casa le loro colombe pasquali. Grandi nomi e le loro selezioni disponibili online per acquisti facili e veloci.

Tra questi anche il grande chef Cannavacciuolo che propone la sua colomba al limoncello stellata con lievitazione naturale e materie prime eccellenti. Vi si affianca la Pasticceria De Vivo con la sua colomba gourmet con ganache al pistacchio e scaglie di cioccolato fondente aromatizzato con infuso all’arancia. Per la Pasticceria De Vivo non un semplice acquisto ma anche un gesto di solidarietà. Per ogni acquisto di colomba, infatti, 10 euro saranno devoluti a favore dell’Ospedale Cotugno e dell’Ospedale Pascale di Napoli.

FornoBrisa, dal canto suo, propone la colomba “fanculo la dieta” che come il nome lascia ben capire è un attentato alla linea con il rivestimento di gianduia autoprodotto da fave di cacao dal Madagascar. Ottima anche per gli allergici a glutine perché rigorosamente “gluten freak”.

Direttamente dalla Sicilia per tutto lo Stivale arrivano anche le colombe di Fiasconaro, il maestro pasticciere di Castelbuono. Le sue proposte di gusti sono davvero tante e tutte buonissime. Tra le più in voga la Colomba Oro Nero, con gocce di cioccolato e crema al caffè.

Non è da meno Bedussi che con la sua colomba non fa altro che confermare la grandezza del suo marchio. Tre i gusti tra i quali scegliere: canditi, albicocca, candidi e cioccolato.