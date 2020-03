Cocooning è una tendenza nata da poco ma in questi giorni di quarantena può essere utile per ripensare gli spazi domestici dandogli un tocco di luce e di comfort

In questi giorni di quarantena, nel pieno dell’emergenza coronavirus, gli italiani stanno vivendo appieno le loro case, mai forse come in questo periodo. Ci si ingegna alla meglio su come trascorrere il tempo tra le mura domestiche per tenersi attivi e non cedere alla noia.

Arriva in aiuto il cocconing. Cos’è? Una tendenza nata da poco ma utile in questo periodo.

Tra faccende domestiche, giochi con i più piccoli, allenamenti e preparazioni in cucina si può ritagliare del tempo anche per ripensare alcuni spazi della casa. Non è detto che si debbano fare delle rivoluzioni ma ora che si ha un po’ più di tempo si può pensare di iniziare ad inserire degli oggetti nuovi in casa. Piccole chicche che piano piano iniziano a dare un aspetto diverso agli ambienti.

È quello che “consiglia” il cocooning, la tendenza che mira a trasformare la propria abitazione per renderla più accogliente e confortevole. È un modo anche per fermarsi a pensare, non solo da soli ma anche con il proprio partner. Non servono grandi spese e investimenti ma piccoli acquisti che vi faranno vedere la vostra casa con occhi diversi.

Come fare se non si può uscire? Con un click sugli store online che nel cuore dell’emergenza continuano a lavorare e a dare il loro servizio.

Cocooning, gli oggetti giusti da scegliere

Il panorama sempre uguale di casa in questi giorni di quarantena può annoiare e diventare quasi soffocante. È meglio per questo trasformare a piccoli passi gli ambienti dell’abitazione inserendo qualcosa di nuovo.

Delle candele colorate in soggiorno che profumano e rallegrano l’ambiente oppure ai profumatori di ambiente. Tra quelli di ultima generazione ci sono quelli che purificano anche l’aria. E ancora qualche lampada o un puf comodo e innovativo.

Per gli amanti della cucina non è male un bel set di tazze con i sottobicchieri in coordinato. E per chi ama coccolarsi sul divano una coppia di cuscini comodi e di tendenza, daranno sicuramente un nuovo look alla stanza. E perché non abbinarci una bella copertina, calda e avvolgente?

Passando alla camera da letto le lenzuola fanno la loro parte. Colori e nuance che ricordano la primavera aiutano a vedere la stanza in modo diverso. E per chi vuole osare può pensare di cambiare anche il copripiumino.

Questi e tanti altri piccoli accorgimenti fanno sentire meglio dando quasi l’impressione di vivere in una casa diversa. Provare per credere.

