Una Pasqua all’insegna delle indicazioni della circolare inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto Piantedosi, che invita a istituire presidi di vigilanza su strada.

Nella circolare inviata da Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto, ai prefetti delle varie città italiane si leggono le seguenti indicazioni con tanto di domande e risposte. Si può raggiungere la seconda casa, al mare o in montagna? E se l’appartamento si trova nello stesso comune di residenza? No. L’ultima circolare emessa dal ministero degli Interni vieta il trasferimento in case diverse da quella di domicilio: “Non sarà possibile effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico”, recita così una riga del documento. Se ho una barca, posso utilizzarla? Anche in questo caso come nel precedente, c’è il divieto di spostamento. Non sarà possibile allontanarsi dal proprio domicilio sia per via terrestre, mare o laghi, salvo eccezioni di comprovata necessità o esigenze di lavoro. Si possono fare barbecue e picnic nei parchi o giardini pubblici? Premesso che i picnic, in condizioni normali, possano essere fatti solo in aree verdi preposte all’uso, non è possibile nessun tipo di spostamento dalla propria casa, men che meno per il pranzo di Pasqua.

LEGGI ANCHE -> Centrodestra convoca la Vigilanza Rai a seguito delle parole di Conte

Multe salate a Pasqua per chi non rispetta le regole

Posso raggiungere un amico o un parente a casa per pranzo? È assolutamente vietato ogni tipo di assembramento, in strada o a casa, con parenti e amici. Per assembramento si intende non solo un gruppo di persone ma anche il raduno di due persone. Si può ordinare cibo da asporto? Sì, fatta eccezione, per specifiche ordinanze regionali, i ristoranti possono fare consegne a domicilio. Il divieto dei servizi di delivery vale solo per la Campania e la Sicilia. Le chiese saranno accessibili per la celebrazione religiosa della messa pasquale? Le chiese sono aperte ma non si faranno celebrazioni con i fedeli (vale anche in questo caso il divieto di assembramento).

LEGGI ANCHE -> Lady Diana e la lettera prima di morire per William e Harry

Chi non rispetterà le regole è suscettibile di sanzioni pecuniarie con multe che vanno dai 400 euro ai 3000. La violazione della quarantena da parte di chi è positivo al Coronavirus prevede il carcere per il reato contro la salute pubblica aggravato da intenzioni delittuose.