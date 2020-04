Angelo Borrelli, oggi domenica 12 aprile, ha comunicato l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Nella conferenza stampa giornaliera, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha reso noto l’aggiornamento sull’epidemia da Covid-19. Il capo della Protezione Civile ha comunicato che i casi attualmente positivi in Italia sono 102.253, ossia 1.984 in più rispetto a ieri. Il bilancio delle vittime è salito a 19.899, cioè a dire 431 decessi in più nelle ultime 24 ore. Anche il numero dei guariti è cresciuto: 34.211 ad oggi, con un incremento di 1.677 rispetto rispetto a venerdì.

L’aggiornamento di Angelo Borrelli: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 12 aprile

Angelo Borrelli ha comunicato nella giornata di ieri che i casi positivi erano 100.269. Il numero delle vittime era salito a 19.468. E che i soggetti guariti risultavano sino alla giornata di ieri, complessivamente, 32.534, 2.079.

