L’etologa Jane Goodall ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della pandemia e ha svelato il suo punto di vista in merito alla diffusione del coronavirus.

Jane Goodall è un’etologa e antropologa inglese nota soprattutto per la sua ricerca sugli scimpanzé. La donna dirige un’organizzazione che studia e protegge i primati in diverse zone del mondo. L’esperta ha rilasciato alcune dichiarazioni al margine di una teleconferenza per l’uscita del nuovo documentario di National Geographic, “Jane Goodall: The Hope” in cui ha commentato anche l’attuale pandemia. L’ottantaseienne ha puntato il dito contro i comportamenti umani e ha spiegato che nei mercati in cui si vendono animali selvatici si favorisce il salto di specie dei virus.

Covid-19, le parole dell’etologa sulla pandemia

La nota primatologa di fama mondiale ha spiegato il suo punto di vista in merito alla diffusione del coronavirus nel mondo. “E’ il nostro disprezzo per la natura e la nostra mancanza di rispetto per gli animali con cui dovremmo condividere il pianeta che ha causato questa pandemia, qualcosa che era stata prevista molto tempo fa“. Goodall ha spiegato che l’uomo, distruggendo le foreste, costringe gli animali a venire in contatto fra di loro e favorisce la trasmissione di malattie tra specie diverse. L’esperta ha anche dichiarato che nei mercati africani o asiatici, raggruppando miliardi di animali, si creano le condizioni per il salto di specie dei virus. “Questa pandemia dovrebbe averci insegnato il tipo di cose da fare per impedirne un altro”.

Tantissimi esperti hanno criticato il comportamento umano. David Quammen, uno dei divulgatori scientifici più famosi, ha spiegato che il 60% delle malattie infettive umane sono zoonosi, ossia scatenate da virus provenienti da animali.