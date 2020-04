Il professore Alberto Villani in conferenza: ottime notizie riguardo al vaccino

Il professor Alberto Villani, durante la conferenza stampa alla Protezione civile di sabato, ha parlato delle tempistiche per il vaccino contro il Covid-19.

I numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia continuano a rimanere stabili ormai da giorni evidenziando un rallentamento della curva del contagio. Gli esperti nel frattempo continuano a studiare il vaccino e la cura per il virus che ad oggi ha mietuto oltre 114mila vittime al mondo. In merito ai tempi di realizzazione del primo si è detto ottimista il professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile di sabato 11 aprile.

Leggi anche —> Febbre e dolori | va in ospedale | non è Covid ma torna a casa e muore

Covid-19, il professor Alberto Villani sul vaccino: “Penso che i tempi saranno molto più brevi, sicuramente non saranno quelli abituali”

“Il vaccino contro il Sars-CoV-2 sta percorrendo un percorso a tempi record, credo che si possa essere fiduciosi per ottenere risultati in tempi che saranno straordinariamente rapidi, questo ci conforta molto“. Queste le parole, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile di sabato 11 aprile, del professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria. “Normalmente – spiega Villani- per arrivare ad un vaccino da commercializzare il tempo medio è di 2-3 anni e vengono fatte 10/12 linee di ricerca e, se tutto va bene, sono queste le tempistiche. In quest’occasione penso che i tempi saranno molto più brevi, sicuramente non saranno quelli abituali che si hanno per un vaccino“.

Villani ha poi proseguito spiegando che adesso il percorso vaccinale di ogni bambino può e deve essere continuato, soprattutto in questo momento. Un altro aspetto che ha ricordato il presidente della Società italiana di pediatria è quello sul prossimo futuro: “Prepariamoci per l’autunno, sarà molto importante che tutte le persone che devono vaccinarsi per l’influenza lo facciano. Il ministero della Salute sta preparando l’apposita circolare in cui verranno date le indicazioni sulle persone anziane, sulla popolazione a rischio ed i bambini. Mai come quest’anno sarà importante vaccinarsi ed è bene che venga fatto“.

Villani ha affermato, inoltre, che la continuità vaccinale per tutti i bambini che hanno patologie croniche o patologie croniche è garantita negli ospedali, dove ci si deve recare tranquillamente perché tutto avviene in completa sicurezza.

Leggi anche —> La protesta di una parrucchiera: rialza la saracinesca nonostante i divieti

Il presidente della Società italiana di pediatria ha poi fornito un dato che fa ben sperare: “A quest’ora, i nuovi nati oggi (sabato 11 aprile, ndr) sono più di 930, questo penso sia un modo bellissimo per augurare a tutti buona Pasqua“.