Pensa di essere affetto da Covid e va a farsi visitare in ospedale, invece aveva tutt’altro. E purtroppo la sua vicenda finisce molto male.

Credeva di essere affetto da Covid, il 51enne Antonio Coppola. Lui era un imprenditore attivo nell’ambito della pubblicità, che da alcuni giorni aveva manifestato i sintomi più comuni di quella che è la malattia che ha investito l’Italia intera come anche il resto del mondo.

Coppola era infatti stato colpito da una febbre persistente e da fortissimi dolori diffusi in tutto il corpo. Ma c’era anche altro. Un piede gli si era gonfiato in maniera anomala già da un pò di tempo. Tutto questo lo ha spinto ad andare all’ospedale ‘Ruggi’ di Salerno per farsi visitare. Coppola risiedeva nella città campana ma era originario del comune di provincia di San Marzano sul Sarno. Era sposato ed aveva tre figli giovanissimi. Il suo decesso risale alla notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile, dopo che nella mattinata si era fatto visitare. Da quanto si apprende, la morte sarebbe attribuibile ad un aneurisma alla aorta addominale. Patologia che però i medici non hanno trovato nel corso della visita.

Covid, pensa di essere malato invece lo uccide un’altra cosa

Dopo avere sottoposto Coppola a test da rilevamento del Covid mediante tampone ed avere riscontrato l’esito negativo, il personale medico ha rimandato l’uomo a casa. I dolori però persistevano, ed a distanza di mezza giornata il 51enne è morto. In casa sua e senza potere fare niente per potere impedire la cosa.

Probabilmente la famiglia intenderà adire le vie legali per quanto accaduto. Non si sa se anche le autorità proseguiranno con l’apertura di un fascicolo in merito a quanto accaduto.