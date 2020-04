Il Papa: “La nostra scommessa sarà per la vita o per il dio denaro”

Il Papa Francesco nella messa del mattino a Santa Maria ha fatto un appello all’Italia:” “I governi trovino la via per il dopo-virus, in favore dei popoli”

Sono parole toccanti quelle di Papa Francesco. Parole che fanno riflettere. Questa mattina durante la messa Francesco ha lanciato un appello al governo e all’Italia intera. “Preghiamo oggi per i governanti, gli scienziati, i politici, che cominciarono a studiare la via d’uscita, il dopo-pandemia, questo dopo che già è incominciata – dice- perché trovino la strada giusta, sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli”. “Il Signore – ha proseguito – sia nella nostra vita personale, sia nella nostra vita sociale, sempre ci aiuti a scegliere l’annuncio, annuncio che è orizzonte aperto, sempre, ci porti a scegliere il bene della gente, e mai a scendere nel sepolcro del dio denaro”.

Il messaggio toccante di Papa Francesco

Il papa, commentando il vangelo, si rivolge alle persone facendo riferimento alla particolare situazione che stiamo vivendo tutti. “Anche oggi, davanti alla prossima, speriamo che sia presto, prossima fine di questa pandemia, c’è la stessa opzione – continua – o la nostra scommessa sarà per la vita, per la resurrezione dei popoli, o sarà per il dio denaro, tornare al sepolcro della fame, della schiavitù, delle guerre, delle fabbriche delle armi, dei bambini senza educazione. Lì c’è il sepolcro”.

“Ma quando davanti alle evidenze si prende questa strada – ha concluso Francesco – è la strada del diavolo, la strada della corruzione. Si paga e stai zitto”. Un messaggio toccante, che forse farà riflettere molti persone, soprattutto in questa situazione che stiamo vivendo tutti insieme, indistintamente.