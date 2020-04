Bonus 600 euro in pagamento: quando arrivano i soldi

Il bonus 600 euro è in arrivo sui conti correnti dei lavoratori che ne hanno diritto. La conferma arriva dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri

I tanto attesi 600 euro, un bonus indetto dal Governo verso quelle categorie di lavoratori che, a causa dell’emergenza coronavirus, si sono visti diminuire le entrate. Titolari di partite Iva, autonomi, professionisti, tutti in coda per un respiro d’ossigeno. Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha dichiarato ai microfoni del Tg3 che il bonus di 600 euro sarà pagato entro la settimana dall’Inps. In realtà, gli iscritti ad altre casse di previdenza avevano già ottenuto il bonus. E’ accaduto, ad esempio, ai giornalisti iscritti all’Inpgi. L’enorme numero di domande ha richiesto del tempo per lavorarle ed inoltrare poi i pagamenti che inizieranno a breve. Quasi 4 milioni le domande pervenute per ottenere il bonus di 600 euro. Bisogna verificare in quanti non ne avranno il diritto.

Bonus 600 euro sarà incrementato

Il ministro ha anche anticipato che il decreto Cura Italia riguardante il prossimo mese sarà più sostanzioso. Il bonus di 600 euro sarà portato a 800. Mentre si attende l’arrivo imminente dei primi 600 euro di aiuti erogati dallo Stato per l’emergenza coronavirus, il Governo comincia a lavorare sul prossimo decreto Cura Italia che – dichiara Giuseppe Conte – verrà approvato “entro la fine di aprile”. In sostanza ci sarà un incremento di varie voci di intervento in modo da renderle più sostanziose rispetto a quelle che stanno per essere erogate.

Gualtieri ha ricordato che i pagamenti che avverranno nei prossimi giorni della settimana riguardano il mese di marzo. Per quelle di aprile passeranno a 800 euro. Questo aumento si riferisce ai titolari di partita iva.