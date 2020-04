Alba Parietti e il lutto straziante: “Non sottovalutate questo virus”

Un grave lutto ha colpito in queste ore Alba Parietti, e la nota showgirl si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram dove ha scritto delle parole molto forti. Purtroppo nelle scorse ore una persona molto cara l’è venuta a mancare, e ha voluto dare la notizia sui social per invitare anche i suoi followers a riflettere.

Friends reunion, la sorpresa inaspettata: finalmente novità sul nuovo episodio –> LEGGI QUI

Alba Parietti invita i suoi followers a riflettere sul virus

“Oggi se n’è andato il padre di uno dei più cari amici di mio figlio” sono state queste le parole scritte sui social. A quanto pare si tratta dell’ennesima vittima del covid-19, e la notizia ha colto di sorpresa la showgirl che ha voluto sfogare tutta la sua amarezza. Nel dare la notizia della morte di questa persona a lei molto cara, la Parietti si è scagliata contro quelli che vogliono riaprire tutto. “Alle persone che insistono per riaperture immediate di tutto che escono senza farsi troppi problemi vorrei spiegare che noi in Lombardia, tutti i giorni abbiamo notizie tragiche da parte di amici e parenti. Smettetela di parlare di esagerazioni, smettetela di pensare di essere immuni o fuori dal problema, è una responsabilità condivisa pesante e atroce. Smettetela di minimizzare. Provate voi a vivere in Lombardia. Nessuna informazione, solo qualche raro e preoccupante messaggio. Si sentiva la morte addosso. poi un attimo di tregua e la speranza, che è la più atroce delle illusioni. Di nuovo silenzio, nessun modo di capire cosa gli stessa accadendo. E questa mattina la fine, in solitudine”.

Michael Jackson è vivo? La foto pubblicata dalla figlia lo incastra –> LEGGI QUI

Le parole dell’opinionista hanno sconvolto i suoi followers che si sono uniti tutti al suo appello disperato.