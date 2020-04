Si studiano nuove regole su cosa cambierà: Per quanto riguarda barbieri e parrucchieri ci saranno nuovi orari e diverse modalità di ingresso

In tanti attendo trepidanti le aperture dei barbieri. Gli italiani, poi, sono molto sensibili per la cura della persona. Tante persone si chiedono, tuttavia, non solo se riapriranno il 4 maggio o in altra data. Tengono banco anche le modalità. Per barbieri e parrucchieri si pensa alla metà o alla fine di maggio. Per farsi belli bisognerà attendere ancora un po’ a quanto pare. Difficile che siano tra le prime attività a riaprire. Per quanto riguarda le modalità, molto probabilmente si dovrà lavorare su appuntamento. Inoltre si pensa ad una estensione degli orari con ingresso un cliente alla volta. Per quanto riguarda i giorni di apertura, probabile allargamento da cinque a sei giorni su sette. Inoltre, altre novità sono previste per quanto riguarda l’igiene all’interno dei locali.

Cosa cambierà: nuove modalità

L’utilizzo del gel disinfettante e della igiene per ogni cliente. Necessarie per ognuno di loro copri scarpe e copri spalle in monouso e igienizzate. Pettini e spazzole dovranno essere imbustate e igienizzate. Anche per quanto riguarda i soldi, dovranno stare in una cassa e sarà necessario usare strumenti di sicurezza a salvaguardia dell’igiene. Questo potrebbe comportare, però, un aumento dei costi di gestione per barbieri e parrucchieri.

Per quanto riguarda le misure comuni a tutte le attività. Oltre al gel igienizzante in vista per i clienti di cui si è già detto sopra, gli orari saranno un po’ più ampi per tutti. Nelle botteghe di 40 metri quadrati sarà concesso l’ingresso di un solo cliente per volta.