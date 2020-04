Supermercati dal 14 aprile: le disposizioni in vigore

Supermercati, ecco le disposizioni a partire dal 14 aprile previste dalle nuove norme dell’ultimo decreto del Governo: tutto quello che c’è da sapere

Da domani, 14 aprile, in vigore alcune ripartenze previste dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, firmato venerdì scorso. Come noto, riapriranno librerie, cartolibrerie, negozi per abbigliamento per neonati e altre attività simili, anche se non in tutte le regioni. Alcune ordinanze regionali hanno infatti prolungato le chiusure di tali attività o le hanno condizionate soltanto a determinati giorni e orari di apertura. Nel decreto, presenti anche alcune importanti norme relative ai supermercati. Vediamo che cosa cambia a partire da domani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bonus 600 euro in pagamento: quando arrivano i soldi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2, sulle riaperture circola un calendario non veritiero: il motivo

Supermercati, le regole in vigore a partire da domani

Innanzitutto, per prevenire i contagi, tra le nuove misure, applicate sia per grande distribuzione che per negozi più piccoli, l’obbligo di pulizia e sanificazione per almeno due volte al giorno. Percorsi differenti di entrata e di uscita per i clienti, con i negozi più piccoli, quello a fino a 40 metri quadrati, che potranno far entrare un solo cliente per volta. Inoltre sarà previsto l’allungamento degli orari di apertura, fino ad oltre le 18 per i negozi più grandi, per evitare grandi assembramenti di persone all’esterno o congestionamenti eccessivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Riapertura delle scuole a maggio, il parere del presidente del Css Locatelli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Supermercati, in arrivo la nuova app salta coda

Non è finita qui. Correrà l’obbligo a tutti i clienti di indossare guanti monouso, mentre i dipendenti saranno tenuti a indossare le mascherine. In più, all’ingresso e al pagamento, per evitare la diffusione di germi e dunque maggiori rischi, sarà distribuito ad opera del personale gel igienizzante per le mani.