Oms e mascherine: come sarà il futuro

Oms e mascherine, arriva l’annuncio molto chiaro: “Indossare le mascherine diventerà la norma”. E’ quanto è stato dichiarato poche ore fa

Era previsto un rientro alla normalità molto lontano. Non si può tornare alla vita di una volta subito dopo il calo dei contagi. Fin quando il virus non sarà neutralizzabile con un vaccino o un farmaco incisivo, il coronavirus sarà sempre un pericolo per l’essere umano. Ed ecco che l’Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia che le mascherine ci accompagneranno a lungo, sicuramente dopo le aperture delle varie attività e la fine della quarantena diffusa. “Indossare la mascherina protettiva diventerà la norma – ha affermato il portavoce dell’Oms, David Nabarro, alla Bbc.

Leggi anche > Supermercati, cosa cambia dal 14 aprile

Oms e mascherine: il virus non andrà via

Il referente ha poi approfondito l’affermazione spiegando i motivi che sono, in realtà, decisamente intuibili: “Il coronavirus non andrà via – Una cruda verità per la popolazione ma nello stesso tempo inevitabile – Non sappiamo se le persone che lo hanno avuto siano immuni né quando avremo un vaccino”, ha aggiunto “Quindi qualche tipo di protezione facciale diventerà la norma, anche se solo per rassicurare le persone”. La parte finale forse è una magra consolazione. La mascherina passa da strumento necessario sotto il profilo sanitario a sostegno morale. In effetti, con il virus ancora in circolazione la gente ha bisogno di sentirsi più sicura.

Leggi anche > Bonus 600 in pagamento: ecco quando

Eliminare divieti non basta per sentirsi in giro tranquilli e spensierati. E’ necessario un sostegno, anche psicologico, per tornare lentamente alla vita di tutti i giorni, con le dovute precauzioni.