Positivo al coronavirus, organizza una festa: blitz della polizia

Positivo al coronavirus, organizza una festa con gli amici: la polizia viene avvertita e denuncia tutti i partecipanti

Pasqua e Pasquetta a dir poco inusuali per gli italiani. Nonostante le belle giornate, tutti costretti a restare a casa per rispettare le norme di contenimento dei contagi nell’emergenza coronavirus. Sebbene la stragrande maggioranza delle persone stia osservando scrupolosamente le indicazioni, rimanendo nelle proprie abitazioni, ci sono stati dei fermi da parte delle forze di polizia. Qualcuno ha tentato di evadere per una scampagnata da qualche parte, altri hanno raggiunto le seconde abitazioni in località di mare o campagna. Per le persone che hanno contravvenuto e sono state scoperte, multe salate ed obbligo di fare ritorno alla dimora abituale.

Positivo al coronavirus, festa in casa: denunciati

Qualcuno ha provato anche ad organizzare una festa tra le proprie mura domestiche. Notizia sorprendente quella che risale a ieri a Lodi, dove nel pomeriggio un ragazzo, pur sapendo di essere positivo al virus, ha organizzato una festa invitando alcuni amici. In tutto cinque le persone che si sono presentate e che sono andate avanti fino a quando non è stata avvertita la polizia. Qualcuno dei vicini aveva notato qualcosa di strano e ha allertato le forze dell’ordine.

Per i giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 24 anni, è scattata la denuncia per inosservanza delle norme sanitarie. Gli invitati alla festa hanno dichiarato di essere a conoscenza che il padrone di casa fosse positivo al virus. Per tutti è scattata, in maniera obbligatoria, la quarantena.