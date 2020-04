Francesco de Gregori chiede la tutela dei musicisti, i tecnici e i macchinisti del mondo dello spettacolo. Lo annuncia in un’intervista per Ansa

In questa situazione di emergenza per il Covid-19 sono molte le cose che preoccupano. Tra le tante c’è anche la musica e lo spettacolo e a tal proposito Francesco de Gregori, il cantautore italiano, in un’intervista per Ansa ha lanciato un appello per tutelare il mondo dello spettacolo. “L’industria dello spettacolo – ha osservato il cantautore – sarà una delle ultime a riprendere le attività, per molti si prospettano mesi di sofferenza economica, a questo occorrerà mettere rimedio – spiega – Posso solo sperare che gli innumerevoli lavoratori dell’indotto, che costituiscono la manovalanza necessaria a mettere in piedi un concerto e di cui il pubblico spesso ignora l’esistenza, possano essere protetti dalla cassa integrazione o da altri meccanismi di tutela”.

Il messaggio di Francesco de Gregori

“Gli autori non possono difendersi come farebbero i metalmeccanici, non possono scioperare. La loro difesa è affidata unicamente alle normative ed al loro rispetto. La direttiva Ue va in questo senso – spiega De Gregori – Sarebbe bene che l’Italia la recepisse, ma non ho molte speranze: non ho visto ancora nel Parlamento una presa di coscienza del problema né una chiara volontà di risolverlo – continua – Il diritto d’autore non ha una lobby al suo servizio. Mentre i suoi avversari sembrano assai agguerriti”. Per il cantautore: “Il diritto d’autore è la democrazia dell’arte. Introducendo il principio che l’autore viene remunerato direttamente dal suo pubblico – prosegue – la dottrina del diritto d’autore ha voluto rendere l’artista libero di esprimersi senza condizionamenti, promuovendo così sia la sua responsabilità intellettuale che la sua autonomia creativa”.

Per questo, secondo De Gregori, questo principio va difeso ad ogni costo, con cambiamenti tecnologici “Ma senza mai considerarlo, come alcuni pretenderebbero, un’anticaglia obsoleta o un privilegio di casta”- conclude.