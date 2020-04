La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati aggiornati al 13 aprile

Dopo la conferenza stampa del commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, la Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito la mappa regione per regione dell’epidemia di Covid-19 in Italia.

Durante la quotidiana conferenza stampa alla Protezione Civile il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha aggiornato il bilancio dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Secondo gli ultimi dati, i soggetti attualmente positivi nel nostro Paese sono saliti a 103.616, con un incremento di 1.363 nelle ultime 24 ore. Purtroppo si aggrava anche il bilancio delle vittime che ha superato la soglia dei 20mila, con 566 decessi da ieri. Numeri che rimangono drammatici, ma che confermano il rallentamento del contagio del coronavirus in Italia. Nonostante il calo rispetto alle prime settimane dello scorso mese, le varie autorità hanno ricordato l’importanza del rispetto delle norme previste dal Dpcm in modo da scongiurare una seconda ondata dell’epidemia.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: il bilancio al 13 aprile, superati i 20mila decessi solo nel nostro Paese

Oggi, lunedì 13 aprile, con 566 decessi nelle sole ultime 24 ore in Italia è stata superata la soglia delle 20mila vittime provocate dall’epidemia da Covid-19. Il bilancio è, difatti, salito a 20.465, che rende l’Italia il primo paese al mondo per numero di decessi. Il numero dei contagi complessivi, secondo i dati forniti in conferenza stampa dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, è arrivato a 159.516, mentre sono 103.616 i soggetti attualmente positivi, ossia 1.363 in più rispetto a ieri. Sale fortunatamente anche il bilancio delle persone guarite dal virus ad oggi 35.435, ossia 1.224 in più nelle ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito della Protezione Civile, aggiornata a lunedì 13 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 60.314 – 10.901 – 17.478;

– Emilia Romagna – 20.440 – 2.615 – 4.007;

– Piemonte – 17.134 – 1.826 – 2.543;

– Veneto – 14.251 – 882 – 2.603;

– Toscana – 7.390 – 518 – 615;

– Liguria – 5.596 – 760 – 1.471;

– Marche – 5.381 – 713 – 1.588;

– Lazio – 4.968 – 284 – 764;

– Campania – 3.670 – 248 – 360;

–Trento – 3.126 – 300 – 746;

– Puglia – 3.065 – 267 – 286;

– Friuli Venezia Giulia – 2.482 – 202 – 973;

– Sicilia – 2.458 – 171 – 237;

– Abruzzo – 2.213 – 224 – 211;

– Bolzano – 2.149 – 212 – 400;

– Umbria – 1.320 – 52 – 643;

– Sardegna – 1.128 – 75 – 139;

– Calabria – 928 – 67 – 70;

– Valle d’Aosta – 927 – 115 – 230;

– Basilicata – 319 – 18 – 31;

– Molise – 257 – 15 – 40.

Per quanto riguarda i dati a livello regionale: la più colpita dall’epidemia rimane la Lombardia, con oltre 60mila persone risultate positive e poco meno di 11mila vittime, ossia quasi più del 53% rispetto al totale. Più bassi, invece, i dati nelle regioni meridionali sia per quanto riguarda i contagi che i decessi.