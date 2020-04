Aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 13 aprile – DIRETTA

Angelo Borrelli, oggi lunedì 13 aprile, comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Il capo dell’emergenza della Protezione Civile Angelo Borrelli, comunicherà, come sempre, l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00.

IN AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento di Angelo Borrelli: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 12 aprile

Angelo Borrelli nella giornata di ieri domenica, 12 aprile in Italia i contagi erano 102.253. Il bilancio delle vittime era salito a 19.899. Anche il numero dei guariti risultava incrementato: 34.211.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Aggiornamento Protezione Civile, i numeri dell’epidemia al 12 aprile – DIRETTA

Angelo Borrelli, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 sabato 11 aprile

Il capo della Protezione Civile sabato 11 aprile aveva comunicato che in Italia i contagi erano 100.269. Il numero delle vittime aveva raggiunto i 19.468. Anche il numero dei guariti era cresciuto: 32.534 i soggetti non più positivi.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Aggiornamento Protezione Civile, i numeri dell’epidemia all’11 aprile – DIRETTA

Roberto Burioni: “Meno contagi al Sud? Vi dico il perché”

Roberto Burioni ospite a Che tempo che fa nella serata di ieri, domenica 12 aprile ha spiegato che ora più che mai è importante rispettare le misure di contenimento. In merito al motivo per il quale al Sud l’epidemia si è diffusa meno ed ha avuto effetti meno disastrosi il virologo ha affermato: “Non lo sappiamo con precisione, forse sono arrivate meno persone o alcune misure sono state implementate quando i contagi erano inferiori. C’è una speranza, però, che, come accade per tutti i virus respiratori, questo virus si trasmetta meno con climi più miti. Non sappiamo se sia così, ma potrebbe essere che, come il raffreddore, si attenuerà nei prossimi mesi. Ma, c’è un ma, dobbiamo stare pronti: perché potrebbe tornare in autunno“.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Roberto Burioni: “Meno contagi al Sud? Vi dico il perché”

Il professore Alberto Villani in conferenza: ottime notizie riguardo al vaccino

“Il vaccino contro il Sars-CoV-2 sta percorrendo un percorso a tempi record, credo che si possa essere fiduciosi per ottenere risultati in tempi che saranno straordinariamente rapidi, questo ci conforta molto”. Queste le parole, nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile di sabato 11 aprile, del professor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria. “Normalmente – spiega Villani- per arrivare ad un vaccino da commercializzare il tempo medio è di 2-3 anni e vengono fatte 10/12 linee di ricerca e, se tutto va bene, sono queste le tempistiche. In quest’occasione penso che i tempi saranno molto più brevi, sicuramente non saranno quelli abituali che si hanno per un vaccino”.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Il professore Alberto Villani in conferenza: ottime notizie riguardo al vaccino

Riapertura delle scuole a maggio: il parere del presidente del Css Franco Locatelli

Tra le maggiori criticità emerse durante l’emergenza Covid-19 che sta affrontando l’Italia, vi è quella relativa all’anno scolastico. Attualmente sono oltre 7 milioni e mezzo gli studenti nel nostro Paese che hanno lasciato i banchi scolastici per via del decreto governativo che ha disposto la chiusura degli istituti su tutto il territorio italiano. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso di una conferenza stampa, nei giorni scorsi, aveva rassicurato sul prosieguo dell’anno scolastico, ma i dubbi permangono, soprattutto dopo la decisione di prolungare le misure di contenimento da parte del Governo sino al prossimo 3 maggio. In merito ha parlato ieri, durante la trasmissione Che tempo che fa su Rai 2, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Riapertura delle scuole a maggio: il parere del presidente del Css Franco Locatelli

Coronavirus | perché l’Italia sarà fuori dalla pandemia il 19 maggio

L’Institute for Health metrics and evaluation (Ihme), della School of medicine dell’Università dello Stato di Washington ha portato uno studio relativo all’andamento dell’epidemia in Italia. Per l’istituto, il 19 maggio rappresenterà il giorno in cui la l’emergenza sanitaria potrebbe essere sedata.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus | perché l’Italia sarà fuori dalla pandemia il 19 maggio

Quanto ai decessi la proiezione tiene conto degli ultimi dati, rilevati il 5 aprile. Tramite una proiezione l’Institute for Health metrics and evaluation, stima il conteggio finale sulle 20.300 unità.