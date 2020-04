Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, crede che questo anti-malarico possa sconfiggere il Covid-19 e se è usato su alcuni pazienti ha effetti collaterali gravi.

La clorochina è un farmaco che abbassa il sistema immunitario e viene prescritta solo a chi è affetto da lupus o malaria. Donald Trump ritiene che questa medicina possa salvare la vita dei malati di Coronavirus. A volte, come si legge su lettera43, questo farmaco aiuta chi è colpito da Covid-19 perché consente che il corpo non lo combatta troppo violentemente, bloccando tutti gli organi vitali. Ma la clorochina ha effetti collaterali orribili e non ci sono ancora studi scientifici che ne stabiliscano l’ottimo effetto lodato dal presidente USA. E da quando Trump ha cominciato a insistere sull’utilità della clorochina, chi ne ha davvero bisogno non riesce più a procurarsela e sta rischiando di morire.

Le false informazioni di Donald Trump

La scienza così sembra essere diventata un’opinione, che si può manipolare come se fosse un’idea politica. Dall’altra parte si sa che quando un bugia è detta e ripetuta poi alla fine la gente finisce per crederci, la mette meno in dubbio e diventa automaticamente realtà. È facilissimo illudere le persone spaventate come in questo periodo e che non hanno voglia nemmeno di fare ricerche un po’ più approfondite su Google.

Gli individui che temono il Covid-19, un tumore o qualsiasi altra malattia o serio problema farebbero di tutto pur di cacciare via la causa del terrore e sono quindi vulnerabili alle false informazioni dette in conferenza stampa da Trump o da altri santoni che dicono di avere la soluzione a tutti i mali.