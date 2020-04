Credere ai miracoli in tempo di Coronavirus. Quando si è in guerra, carestia o epidemia, la storia narra di tanti episodi di intervento divino. E così che sembra accaduto anche a Napoli. Guarisce in poche ore il primario di chirurgia del Fatebenefratelli di Napoli era ad un passo dall’intubazione. Poi il sogno e il giorno dopo è sparito tutto dal corpo di Gianni Barone: «Ero di notte a letto con la febbre alta e la polmonite, respiravo male – dichiara al Mattino – dovevo firmare il consenso informato per essere sottoposto il giorno dopo alla terapia Ascierto, ultimo tentativo prima di andare in rianimazione. Ho visto una luce, sentito calore e udito una voce indecifrabile che mi ha detto che sarei guarito. Ho iniziato a sudare e al mattino ero guarito».

Guarisce in poche ore: lo sgomento del personale sanitario

Lo sgomento ha colpito anche il personale sanitario. Loro non si spiegano come sia potuta svanire in poche ore la polmonite. “Gli infermieri si sono stupiti. Mi dicono: ma lei è un’altra persona. Da livido ero tornato roseo. La primaria mi ha detto che non si vergognava a dirlo ma ero un miracolato. Mi ha visitato e la polmonite era sparita. Ho fatto il tampone ed era ancora parzialmente positivo ma ero clinicamente guarito e dunque mi hanno dimesso.” Le precauzioni del caso hanno comunque suggerito al dottor Barone di restare in quarantena, ma con uno spirito decisamente diverso, a tratti immaginabile: “Continuo a fare la quarantena a casa. Ora sto bene.

È straordinario quello che mi è accaduto». Che si voglia credere oppure no, è una storia che mette i brividi. Ora il primario può pensare a guarire definitivamente per tornare al suo posto, con qualche certezza, o forse dubbio, in più.