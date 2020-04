Alda D’Eusanio aggredita per strada a Roma insieme al suo cane: “questa gente va aiutata. Nessuno dev’essere lasciato solo”, video.

Alda D’Eusanio aggredita da una donna, anche con parole molto forti, in piazza della Chiesa Nuova. La conduttrice ha pubblicato il video in cui la donna inveisce contro di lei raccontando di essere stata sorpresa da questa persona che avrebbe poi preso anche a calci la sua cagnolina.

Alda D’Eusanio aggredita in piazza da una donna: “queste persone vanno aiutate”

Un video di pochi minuti pubblicato sul proprio profilo Instagram per denunciare l’aggressione subita da una donna che ha letteralmente inveito contro di lei. Nel filmato, la persona che ha aggredito verbalmente la D’Eusanio, non teme affatto l’obiettivo del cellulare della conduttrice sfidandole e rivolgendole epiteti gravi. Senza mascherina nonostante l’emergenza coronavirus sia ancora in corso, la donna in questione di avvicina alla D’Eusanio che riprende tutta la scena.

“Questa gente va aiutata!Oggi io e Mia 🐶 siamo state aggredite in piazza della Chiesa Nuova che è ormai diventata ritrovo dei senzatetto che spesso si ubriacano e aggrediscono i passanti. Lei ha dato un calcio a Mia e poi ha iniziato ad inveire contro di me. Questa gente va aiutata e controllata. Nessuno deve essere lasciato solo. Neppure noi!”, ha scritto la De’Eusanio nella didascalia sotto il video.



“Tolleranza zero!!”, “Ma che dovRemo tollerare i soprusi e che cavolo queste persone sono mine vaganti..”, “Esiste un momento che la tolleranza smette di esistere, anche a Pasqua”, hanno scritto alcuni utenti.

E ancora: “Sempre a dire che non tolleriamo… Ma che dovemo tollerare i soprusi e che cavolo queste persone sono mine vaganti”, “semplicemente scandaloso”.