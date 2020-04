La vicenda che riguarda Maxi Lopez e la sua ex moglie Wanda Nara è nota a tutti. Ora l’attuale partner del compagno argentino pubblica questa immagine.

In un modo o nell’altro Maxi Lopez e la sua non particolarmente amata (ma la cosa è reciproca, n.d.r.) ex moglie Wanda Nara finiscono sempre con l’essere accostati l’uno all’altra.

Galeotto stavolta è un post reso pubblico su Instagram da Daniela Christiansson, bellissima attuale compagna dell’attaccante argentino, il quale milita attualmente nel Crotone, in Serie B. La modella mostra uno scatto che risale al 2017 e nel quale ha scritto: “È così che vorremmo sempre festeggiare la Pasqua”, scrive la svedese. Ritraendo un momento vissuto in riva al Lago di Como. Che, il caso vuole, ha ospitato proprio adesso la stessa Wanda, con il di lei secondo marito, Mauro Icardi, e rispettivi bambini.

Maxi Lopez, la Christiansson svela: “Non è la stessa casa di Wanda”

Alla Christiansson alcuni utenti hanno chiesto se si trattasse della stessa casa. Lei ha risposto con semplicità di no: “Si tratta di una abitazione diversa che avevamo tempo fa”. Allora Maxi Lopez giocava con il Torino, come attestano anche le magliette indossate dai suoi figli. Poi è passato all’Udinese nell’estate del 2017 e poi ancora ai brasiliani del Vasco da Gama nel 2018, prima di fare ritorno in Italia ad agosto del 2019 per accasarsi in Calabria. La vicenda che riguarda Maxi, Wanda Nara e Mauro Icardi è ben nota. I primi due erano sposati ed Icardi era un loro amico. Poi è sopraggiunta una crisi che ha portato alla fine del matrimonio, e tra Wandita e Maurito è nato l’amore. Con l’ex interista accusato però da più parti di avere tradito il suo amico.

Tanto che fra i due non ci sono più rapporti, e famosa è una stretta di mano mancata prima di un Sampdoria-Inter di qualche anno fa, in cui proprio Maxi negò il gesto al rivale.