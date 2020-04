Il test degli anticorpi sarà la svolta per uscire dall’emergenza Covid-19. Si accende una speranza nelle persone. Ecco come funzionerà

In arrivo il test degli anticorpi, una svolta per il Paese. Potremmo finalmente uscire di casa senza paura di poter essere contagiati. Il test dovrebbe riuscire a dirci se siamo stati già contagiati dal nuovo coronavirus e se il nostro organismo possiede le difese necessarie per impedirgli di aggredirci di nuovo. Attenzione, funzionerà? Il professor Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr, ha spiegato come agisce il test:” Si comincia con il prelievo di un piccolo campione di sangue. Il campione viene messo a contatto con una soluzione in cui è presente in grande quantità una proteina del virus – prosegue – il Sars-Covid-2 ha una proteina S che è esclusiva di questo virus. Si tratta proprio di quella proteina che a quanto pare gli consente di entrare facilmente nelle nostre cellule. E che è un ottimo bersaglio per gli anticorpi”.

Test degli anticorpi, come funzionerà

Una volta che il campione è a contatto con la proteina, se nel sangue di una persona ci sono gli anticorpi per il nuovo coronavirus, questi anticorpi andranno ad aggredire la proteina S, perché la riconoscono immediatamente. Il problema sorge dal momento che ci sono un centinaio di test diversi che aziende e laboratori hanno messo o stanno cercando di mettere a punto il più velocemente possibile. Quando il test risulta positivo, vuol dire che la persona ha gli anticorpi. Ma c’è sempre il rischio che in qualche caso il test si sbagli: è quello che viene definito un falso, falso-positivo o falso-negativo.

Per falso-positivo si intende che una persona dopo il test crede di aver già avuto il Covid-19 e invece non è così; un falso negativo, invece, significa che una persona pensa di poter essere ancora contagiato e invece ha già sviluppato gli anticorpi perché si è ammalato ed è guarito.