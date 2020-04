Addio a Patricia Millardet, se ne va l’attrice de La Piovra

aveva 63 anni ed è morta nella Capitale, all’ospedale San Camillo a causa di una crisi cardiaca. Di origini francesi si era fatta conoscere ed amare dal pubblico italiano al cinema come in tv

Addio a Patricia Millardet, l’attrice francese che si è fatta molto amare dal pubblico italiano. Aveva 63 anni ed è morta ieri sera all’ospedale San Camillo di Roma a causa di una crisi respiratoria. La Millardet si è fatta conoscere al grande pubblico per diverse sue collaborazioni cinematografiche e televisive.

Da anni, infatti, viveva in Italia e precisamente nella Capitale, prima sull’Appia Antica e poi a Castel Gandolfo. Si era trasferita nel nostro Paese alla fine degli anni Ottanta, proprio nel periodo in cui ha iniziato a farsi amare per le sue interpretazioni.

Era nata a Mont-de-Marsan, nella Nuova Aquitania, nel 1957. Da pochissimo aveva compiuto i suoi 63 anni, lo scorso 24 marzo.

Patricia Millardet e il cinema italiano

Indelebile resterà il personaggio del magistrato Silvia Conti che Patricia Millardet ha interpretato ne ‘La piovra’, la fiction della Rai a cui ha preso parte tra il 1989 e il 2001. Una figura integerrima, coraggiosa e incorruttibile. È questo il lavoro e il ruolo che in Italia le ha dato la grande popolarità di pubblico.

Ma diverse sono state le altre partecipazioni a lavori italiani e di prestigio. Ha iniziato nel 1082 in Francia con la comparsa nel film ‘Il tempo delle mele 2’, debuttando poi per il cinema italiano nel 1987 grazie al film tv di Carlo Lizzani ‘Assicurazione sulla morte’. Nel 1990 aveva preso parte anche a ‘Il sole anche di notte’ di Paolo e Vittorio Taviani.

Sebbene gli anni Novanta siano stati il motore della sua carriera, anche gli anni Duemila hanno dato all’attrice francese buone soddisfazioni.

Tra il 2001 e il 2003 è stata, infatti, tra le attrici della fiction di Canale 5 ‘Il bello delle donne’, nella quale ha interpretava il personaggio di Angelina Brusa.