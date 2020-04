Sei una persona solitaria? Non temere: hai 6 qualità che ti rendono speciale

Sei una persona solitaria? Magari ami passare del tempo da solo, non uscire troppo di casa, non frequentare ambienti pieni di gente. Non ti piace stare in compagnia troppo tempo, piuttosto che passare il sabato sera in un bar preferisci stare a casa a guardare un film e a prenderti del tempo per te stesso. Ti senti maggiormente a contatto con il tuo io, riuscendo a riflettere meglio e a prendere consapevolezza delle cose che ti circondano. Le persone solitarie sono molto selettive in fatto di amicizia, ma non sono. Ci sono sei caratteristiche e qualità importanti.

Le 6 caratteristiche delle persone solitarie

A differenza di chi vuole stare al centro dell’attenzione a tutti i costi, i solitari non ne hanno bisogno. Sono consapevoli di quanto valgono e se scoprono che ne vali la pena, ti daranno tutto ciò di cui hai bisogno. Hanno una mente aperta: il fatto di non preferire la compagnia degli altri, non significa che siano chiusi e rigidi. Sono sempre alla ricerca di nuove attività e di nuove avventure: anche trovando cose nuove ed interessanti da fare, devono essere sempre sicuri dei loro pensieri prima di condividerli con gli altri. Sono sempre concentrati: quando arrivano le avversità e le sfide, i solitari non vanno nel panico. Potrebbero sentirsi storditi in alcune situazioni, ma invece di essere distratti, si prendono del tempo per se stessi per ricaricare le batterie e affrontare le prossime sfide.

Dunque, non temere: sei migliore di quello che credi e soprattutto di quello che pensa la gente. Non lasciarti influenzare dal giudizio di chi pensa di conoscerti, perché solo il tuo riflesso allo specchio può dirti chi sei.