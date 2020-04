C’è un modo gratuito per poter capire se il nostro partner o amico fidato nasconde dei segreti. Saper leggere le conversazioni Whatsapp altrui è diventato più semplice

I rapporti di amicizia, di relazione tra due persone possono subìre delle flessioni col passare del tempo. Lo stretto legame che si viene a creare agli antipodi di un rapporto può minarne la stabilità nel tempo. A tal proposito fioccano le manifestazioni di gelosia morbosa, specialmente tra le coppie, che tendono il più delle volte a nasconderle ai quattro occhi. Ed è proprio in queste circostanze che Whatsapp bussa alla porta per coloro che arrivano a controllare le possibilità di un tradimento, cercando di spiare il partner ricorrendo a questa app. Dare una sbirciata al telefono del nostro fidanzato/a è il metodo più semplice per ovviare tutti i dubbi, ma operare in questa maniera, metterebbe in serio pericolo il nostro rapporto. Dunque si evita di ricorrere a questa forma di garanzia, anche perchè è sinonimo di violazione della privacy.

Il nostro istinto dunque ci porta lontano dal dover prendere questi provvedimenti. Esistono invece diverse metodologie per leggere le conversazioni Whatsapp altrui in modo completamente gratuito dal nostro smartphone o computer. I progressi della tecnologia, però, talvolta inducono le persone a ragionare prima di ricorrere a iniziative estreme. Anche perchè i potenziali hacker potrebbero essere dietro l’angolo e non aspettano altro che clonare i profili Whatsapp personali e spiare a loro volta.

Per sapere se il nostro profilo è vittima di spie da altre utenze, basta utilizzare il cellulare. Ricorrere all’app Whatsapp e cliccare sul menù. Alla voce “Whatsapp Web” compare una voce definita “Attualmente Attivo” con altre indicazioni che ci fanno capire che qualcuno al nostro posto sta leggendo in tempo reale le nostre conversazioni. Quindi per disabilitare l’utente spia, basta un semplice clic. Dal menù Whatsapp Web, deselezionare “Disconnetti tutti i computer” e il gioco è fatto.

Whatsapp Web, fonte tecnologica per spiare le conversazioni altrui: ecco in che modo

Grazie a Whatsapp come anticipato è possibile leggere le conversazioni delle persone che ci sono accanto se alimentiamo più di qualche sospetto. L’evoluzione dell’applicazione social di messagistica ha avuto delle risposte positive e comode per gli utenti, i quali possono accedervi anche utilizzando il broswer di riferimento dal Pc. La nuova iniziativa lanciata dai creatori dell’applicazione è comoda ad esempio per coloro che hanno lo smartphone in assistenza oppure momentaneamente fuori uso per altre ragioni.

Per accedere alla schermata principale che visualizziamo in maniera diretta sul nostro cellulare, basterà scansionare il QR Code che appare sullo schermo del computer. Si entra così nel mondo di Whatsapp Web dove è possibile chattare ma anche spiare i messaggi altrui. Di seguito le prcedure da seguire prendendo una sola volta tra le mani il cellulare della persona che vogliamo spiare:

Aprire Google Chrome o motori di ricerca affini;

o motori di ricerca affini; Vai sulla pagina web.whatsapp.com;

Scansionare il QR Code che appare sulla schermata pre-accesso, con il cellulare della persona che si vuol spiare ed aprire il suo Whatsapp, spuntando l’opzione “Web Whatsapp”.

Ricordarsi infine di rimanere attivo il flag “Resta Connesso” per evitare di ripetere la procedura.