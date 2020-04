Francesco Chiofalo, l’allarme: “Sto male, penso al peggio”

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, racconta ai fan sui social le proprie condizioni di salute e le sue preoccupazioni

La preoccupazione di tutti in questi lunghi giorni di emergenza coronavirus e isolamento forzato in casa è grande. Moltissime persone cercano di seguire le prescrizioni per evitare di contagiare se stessi e le persone care. In molti però hanno già vissuto o stanno vivendo il dramma in prima persona. Tra questi, anche Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island. Sui social, dopo diversi giorni di assenza, è tornato ad aggiornare i suoi followers, non nascondendo la sua grande preoccupazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roberto Burioni, polemica sulle linee guida dell’Olanda

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Massimo Mazzucco sul vaccino: “Ci farà diventare zombie”

Francesco Chiofalo: “Non ho potuto fare il tampone, ho la febbre alta”

“In questi giorni, con un po’ di tosse e due tacche di febbre, inizi a pensare subito al peggio – ha spiegato – Ho la febbre alta, oltre a un po’ di tosse non ho altri sintomi per il momento. Ma la febbre ci sta mettendo tanto a scendere. Anche se potrebbe trattarsi solo di influenza, visto che progressivamente sta calando, anche se lentamente”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eros Ramazzotti su Instagram, un video speciale per gli assistenti sanitari

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Brad Pitt e la prosopagnosia, l’attore confessa la sua malattia

Francesco è isolato da settimane dalla sua fidanzata, Antonella Fiordelisi. A chi gli ha chiesto se gli hanno fatto il tampone, ha spiegato: “Non me lo hanno più fatto, le richieste erano troppe. Molta gente deve farlo e c’è chi ne ha molto più bisogno di me. Per ora niente da fare, spero proprio che alla fine non ce ne sia bisogno e che vada tutto bene”.