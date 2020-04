Lo scatto che ritrae Filippo Inzaghi e la sua dolce metà mentre si baciano è stato pubblicato dalla giovane ex corteggiatrice su Instagram corredato da una romantica dedica

Uno scatto tenero e che è difficile vedere sui social della coppia. Parliamo di Filippo Inzaghi e della fidanzata Angela Robusti. La donna, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha condiviso una foto che li ritrae insieme, uno di fronte all’altro in un dolce bacio di coppia.

Qualcosa di veramente raro per i due che sono molto riservati. Una pubblicazione del genere era arrivata solo un’altra volta da quando i due stanno insieme. E il tempo della loro relazione non è breve. Sono oltre due anni che la Robusti e l’allenatore vivono un bel rapporto senza svelarlo troppo però agli occhi indiscreti del gossip.

È stata la event e wedding planner a postare lo scatto sul suo profilo Instagram per descrivere lo svolgimento della sua quarantena. Una dolce dedica a corredo della foto. “Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo – ha scritto la Robusti sul social delle immagini – Il Tempo è il nostro dono più prezioso, quando si ha il tempo si ha la possibilità, si ha la vita, si ha il sole e soprattutto si ha l’Amore…”.

Filippo Inzaghi, tutto a gonfie vele con Angela Robusti

La storia tra Filippo Inzaghi e Angela Robusti prosegue a gonfie vele anche se lontano dal gossip. Lo ha ammesso proprio l’ex calciatore e campione del mondo in un’intervista su Instagram sull’account de La Gazzetta dello Sport. Non ha nascosto che il rapporto è solido e forte, anche in periodo di quarantena. “In casa non riesco a esserle molto utile” ha ammesso l’allenatore del Benevento ma ha promesso che nei prossimi giorni avrebbe provato a fare una torta. Lo avrà fatto?

Ne mentre la sua bella Angela gli ha fatto questa poco comune, per la coppia, dedica social. “Non ti darò mai più per scontato amore mio e tu non farlo con me, perché la vita è così – ha continuato nel suo post Instagram – con una mano dà e con una mano toglie e lo continuerà a fare sempre seguendo il suo ciclo naturale di luce e ombra”.

E ha concluso promettendo al suo amato di dargli “tutto ciò che di bello esiste”.