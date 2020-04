Roma, brutta disavventura per una dottoressa del Gemelli: la ragazza ha scritto una lettera a Virginia Raggi per sfogarsi.

Una dottoressa del Policlinico Gemelli, medico in formazione specialistica presso il reparto di malattie infettive, ha vissuto una giornata alquanto particolare. Arriva da Roma la romanzesca storia di una giovane specializzanda. La 27enne avrebbe violato le norme anti coronavirus per essere uscita di casa e per essersi procurata dei cavi per mettere in moto l’auto che non ripartiva. La donna, approfittando delle ore libere, voleva mettere in moto la macchina e ha raccontato di essere stata aiutata anche da alcuni finanzieri. A pochi metri dalla ripartenza, tuttavia, è arrivata la doccia gelata: una pattuglia di Polizia ha deciso di sanzionarla con 533 euro di multa per la violazione delle misure restrittive volute dal governo. La giovane dottoressa ha deciso di rendere pubblica la storia e si è sfogata mandando una lettera alla sindaca di Roma Virginia Raggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Massimo Mazzucco: il coronavirus è nato in laboratorio

Roma, lo sfogo della dottoressa multata dalla polizia

Come riportato da “Il Messaggero”, la ragazza ha scritto una lettera a Virginia Raggi. La 26enne ha spiegato di non meritare la sanzione dei 533 euro e che deciderà di scalarli dalla busta paga considerata ridicola rispetto ai rischi e agli straordinari di questi mesi.“Questi 533 euro li scalerò dalla mia busta paga, già ridicola di fronte agli straordinari, ai rischi e ai sacrifici di questi mesi”, ha scritto Anna. Gli operatori sanitari, infatti, stanno sostenendo una grande pressione da ormai più di un mese e rischiano continuamente la loro vita stando a stretto contatto con pazienti covid-19. La dottoressa ha spiegato di voler proseguire per vie legali.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, addio all’autocertificazione cartacea: in arrivo un’app



Non è chiaro se la dottoressa avesse con sé l’autocertificazione ma ormai è noto che quest’ultima può essere compilata anche in seduta stante.