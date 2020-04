La task-force per la Fase 2 guidata da Vittorio Colao sta lavorando per introdurre importanti novità nel prossimo mese: niente più autocertificazione cartacea e app per la geolocalizzazione

L’emergenza coronavirus in Italia non è ancora finita. I numeri dei contagiati continuano a crescere mentre il dato giornaliero dei decessi è sempre molto alto. Dopo il lockdown imposto dal governo per ridurre la diffusione del nuovo covid-19, Giuseppe Conte sta iniziando a varare diverse strategie per iniziare al meglio la fase 2. Il premier ha deciso di affidare il compito di guidare gli esperti a Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone. La fase della “convivenza con il virus” sarà molto complessa: bisognerà far ripartire l’economia cercando di ridurre il rischio di nascita di nuovi e pericolosi focolai. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la task-force di Colao sta già lavorando per ripartire al meglio: nel prossimo mese potrebbero essere lanciate importanti novità.

Covid-19, in arrivo una nuova app per l’autocertificazione

Il governo ha limitato gli spostamenti per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: quando si esce di casa bisogna portare con sé un’autocertificazione per spiegare i motivi per cui si lascia l’abitazione. Gli spostamenti sono concessi solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per motivi di necessità (come fare la spesa). Il modello per l’autocertificazione è facilmente scaricabile dal web. Stando agli ultimi aggiornamenti, il gruppo guidato da Vittorio Colao starebbe mettendo a punto un’applicazione per gestire le autocertificazioni e per geolocalizzare i cittadini. In questo modo si possono facilmente tracciare i movimenti di chi è risultato positivo al tampone. Questa strategia è stata usata soprattutto in Corea e ha avuto effetti positivi. Nei giorni scorsi lo stesso Calao aveva svelato l’introduzione dello strumento innovativo per geolocalizzare i cittadini. L’applicazione dovrebbe essere scaricabile dal sito del governo e disponibile sia per iOS che per Android e avrà la funzione di sostituire l’autocertificazione cartacea.

Giuseppe Conte ha deciso di prorogare le misure fino al 3 maggio: quella data sarà molto importante per capire come il governo intende gestire la ripartenza e la riapertura del paese.