La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio aggiornato al 14 aprile

Si aggrava ancora, secondo i dati e la mappa regione per regione resi noti dalla Protezione Civile, il bilancio dell’epidemia di Covid-19 diffusasi in Italia.

La morsa dell’epidemia da coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese da oltre un mese e mezzo sembra essersi allentata, anche se il bilancio continua ad aggravarsi. Secondo quanto reso noto dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, i casi risultati positivi nel nostro Paese al Covid-19 dall’inizio dell’epidemia hanno superato la soglia dei 160mila. I decessi sono, invece, saliti ad oltre 21mila con un incremento in sole 24 ore di 602 vittime. I dati positivi, che evidenziano il rallentamento dell’epidemia, sono la riduzione della pressione sugli ospedali ed il numero di guariti in aumento, ad oggi saliti a 37.130, ossia 1.695 in più rispetto alla giornata di ieri.

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha aggiornato il bilancio ad oggi, martedì 14 aprile, dell’epidemia da coronavirus che ha colpito il nostro Paese. Secondo l’ultimo bollettino, i casi attualmente positivi sono 104.291, con un incremento di 675 soggetti nelle sole ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito, invece, a 21.067, ossia 602 decessi in più rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei soggetti risultati positivi al virus dall’inizio dell’emergenza è di 162.488. Questi drammatici numeri collocano l’Italia al primo posto al mondo per numero di vittime, mentre al terzo per soggetti positivi al virus dietro Stati Uniti e Spagna.

Fortunatamente è cresciuto anche il numero dei soggetti guariti nel nostro Paese: 37.130, ossia 1.695 in più rispetto a ieri.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, martedì 14 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 61.326 – 11.142 – 17.821;

– Emilia Romagna – 20.752– 2. 705– 4.269;

– Piemonte – 17.690 – 1.927 – 2.708;

– Veneto – 14.432 – 906 – 2.790;

– Toscana – 7.527 – 538 – 637;

– Liguria – 5.808 – 793 – 1.549;

– Marche – 5.426 – 728 – 1.603;

– Lazio – 5.111 – 300 – 789;

– Campania – 3.769 – 260 – 415;

–Trento – 3.141 – 310 – 749;

– Puglia – 3.118 – 278 – 288;

– Friuli Venezia Giulia – 2.520 – 206 – 1.415;

– Sicilia – 2.501 – 175 – 255;

– Abruzzo – 2.245 – 232 – 213;

– Bolzano – 2.184 – 214 – 406;

– Umbria – 1.321 – 53 – 646;

– Sardegna – 1.138 – 80 – 158;

– Calabria – 956 – 68 – 72;

– Valle d’Aosta – 947 – 118 – 270;

– Basilicata – 319 – 19 – 35;

– Molise – 257 – 15 – 42.

A livello regionale, la mappa fornita dalla Protezione Civile, indica come il contagio abbia colpito maggiormente le regioni del Nord rispetto a quelle del Centro e del Sud Italia.