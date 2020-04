Che l’emergenza per il virus in Italia e Spagna sia più grave che in Germania è chiaro, ma la narrazione non convince fino in fondo

In Italia e Spagna l’emergenza Covid-19 sembra essere più grave che in altri Paesi. A rischio ci sarebbe dunque l’intera area dell’Unione Europea. Ciononostante gli Stati Nord-europei vorrebbero continuare ad imporre la loro posizione di forza sui Paesi del Sud. La Commissione UE ha tuttavia esortato a risolvere “insieme un problema comune“. Un invito che non sembra essere stato recepito. Pare infatti andare in scena il modello di un’Europa in cui i rapporti di forza sembrano prevalere sui valori fondanti.

Anche il racconto dell’epidemia di Covid-19 proveniente dalla Germania non sembra essere di aiuto. Infatti secondo Barbara Ciolli, i quotidiani tedeschi pare che vogliano ridimensionare l’emergenza interna. Analogamente invece gli stessi sottolineano la pessima situazione in Italia e Spagna. In misura minore ad esempio su quanto sta accadendo in Francia, dove si registrano 11mila morti, con ospedali e ospizi allo stremo. In effetti la situazione in Germania è migliore, ma non tutta rose e fiori.

Virus, in Germania bollettini medici “in ritardo” di un giorno?

Vedi quanto accade nelle case di riposo, dove la ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer (Akk), ha inviato un battaglione della Bundeswehr, addetto alla emergenza Covid-19, nelle strutture per anziani del distretto bavarese di Bamberg. Tali spedizioni ufficialmente sarebbero “per lo stress non riescono più a portare a termine le mansioni“. Secondo quanto riportato da ‘Lettera43.it’, notizie di questo tipo sembrano però passare sotto traccia se non in lanci di agenzia e testate locali. Anche l’informazione riguardante i numeri dei bollettini desterebbe qualche perplessità.

I dati forniti da testate come la ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung‘ (‘Faz’) sono validati dal Robert Koch Institut (Rki) la massima autorità nazionale sulle malattie infettive. Questi numeri però differiscono da quelli, più elevati e aggiornati alle ultime 24 ore, forniti dalle autorità sanitarie dei singoli Land. Insomma, i dati del Rki potrebbero essere “vecchi” di almeno un giorno. Quindi dove starebbe la verità? Il fatto che alcuni media diffondano numeri dei giorni precedenti favorirebbe la diffusione del panico. Anche il racconto di storie personali troverebbero poco spazio nei media.

Questo a tutela della privacy. Allo stesso tempo i toni sarebbero ben più drammatici su quanto accade altrove, come in Ecuador, Iran oppure a Bergamo o a Madrid.