Titanic, accadde oggi: le immagini e le curiosità sulla tragedia

Titanic, accadde oggi: le immagini della tragedia di 108 anni fa

Titanic, la nave inaffondabile: così era chiamata il relitto che ancora oggi giace sul fondo dell’oceano. Per tramandare una storia così terribile ai posteri è stato fatto un film, dove tutto è stato reso più romantico e poetico con l’aggiunta di una storia d’amore, ma non è stato affatto solo questo. Anzi. Avrebbe dovuto essere la nave più sicura mai costruita e invece affondò tra il 14 e il 15 aprile del 1912, trascinando con sé negli abissi circa 1500 persone. Migliaia di vittime di quel primo viaggio verso l’America avrebbero dovuto raggiungere presto la destinazione, e invece hanno tragicamente perso la vita.

Titanic, come andò realmente quella notte

Erano le 23:40 quando si scontrò contro un enorme iceberg e affondò, dopo essersi spezzata in due. Tra l’altro, in un documentario chiamato “Titanic: i segreti del film” il regista James Cameron è tornato a parlare della storia su cui ha fatto il film, rivelando di aver continuato negli anni a studiare per scoprirci qualcosa in più. E, a distanza di tanti anni, ha confermato molte cose che all’epoca ipotizzò facendo il film. Dopo due ore e 40 minuti, la nave di 46.328 tonnellate affondò nell’oceano. Il biglietto della prima classe aveva davvero un prezzo esorbitante per quell’epoca: 3.100 dollari circa. La terza classe, invece, solo 32 dollari scarsi.

Secondo l’inchiesta che fu aperta il mese successivo alla tragedia dell’affondamento, alle 13:30 del 14 aprile 1912 Bruce Ismay, direttore della compagnia, ricevette un messaggio che metteva in allerta sulla presenza del ghiaccio sulla rotta del transatlantico. A quel punto decisero di modificare rotta ma di non abbassare la velocità della nave: Questo si rivelò fatale per l’equipaggio che adocchiò l’iceberg ad occhio nudo quando era troppo tardi. “Prima che il ponte fosse completamente sommerso, la nave s’innalzò verticalmente per tutta la sua lunghezza e, forse per 5 minuti, vedemmo almeno 150 piedi della nave alzarsi sopra il livello del mare, diretta contro il cielo. Poi, precipitando obliquamente, disparve sott’acqua” questa fu una delle testimonianze di chi ha avuto la fortuna di mettersi in salvo.

Alcune curiosità sulla nave affondata