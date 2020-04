Romano di Lombardia, morta la farmacista Reanna: è l’ottava vittima tra i farmacisti a causa del covid-19

Il coronavirus non fa sconti a nessuno. Gli operatori sanitari sono sicuramente tra i soggetti più a rischio: il lavoro di medici e infermieri a stretto contatto con i pazienti covid-19 è altamente pericoloso e impegnativo. Il Fnomceo (federazione Nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) sta aggiornando quasi quotidianamente l’elenco dei medici deceduti: i camici bianchi morti fino ad oggi a causa del coronavirus sono 116. Nella lista vengono inclusi sia i medici in attività che quelli pensionati. Numeri pesanti anche per i farmacisti: con il decesso di Reanna Casalini, le vittime tra i farmacisti a causa del coronavirus sono così 8.

Covid-19: morta la farmacista Reanna Casalini, la nota della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani

Il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) Andrea Mandelli ha comunicato il decesso di Reanna Casalini. “Reanna, fino all’ultimo, ha operato a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, nella distribuzione dei farmaci veterinari”. La donna è morta nella giornata di sabato. Mandelli ha lodato l’abnegazione dei farmacisti e ha rilasciato un messaggio di cordoglio per gli 8 farmacisti morti a causa del covid-19, sottolineando la dura realtà degli operatori che lavorano nelle province di Brescia e Bergamo.

L’Italia è ancora in piena emergenza: tra ieri e oggi ci sono stati altri 602 decessi e si registrano 675 malati in più.