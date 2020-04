L’Anci Campania sarebbe al lavoro per un Holiday Bond: si tratta di voucher per acquistare anticipatamente le prossime vacanze in Italia

L’obiettivo dell’Anci Campania con l’Holiday Bond è quello di sostenere il settore turistico, pesantemente danneggiato dall’emergenza Covid-19. Si vorrebbe dunque stimolare la domanda prossima e futura. La proposta, inviata al ministero del Turismo, è quella di contribuire alla liquidità a breve delle Pmi senza però gravare sul debito pubblico dell’Italia tramite la vendita di voucher attivando il risparmio privato dei cittadini.

Le persone da tutto il mondo avranno la possibilità di comprare gli Holiday Bond per le prossime vacanze a prezzi scontati, con un valore nominale dello stesso più elevato rispetto a quello di effettiva emissione (o di acquisto). Inoltre si potrà spendere lo stesso voucher a partire dal termine dell’epidemia (o della riattivazione delle attività economiche collegate al settore del turismo) fino a dicembre 2022.

Vacanze, Anci Campania gli Holiday Bond: cosa sono e come funzionano

In aggiunta al prezzo scontato messo a disposizione dalle Pmi, i turisti potranno dedurre il valore nominale dei bond acquistati dalla dichiarazione dei redditi. Per i turisti stranieri, l’ipotesi è quello di un meccanismo simile al tax rembursement pari al valore dell’Iva. Le Pmi di settore avranno da subito le cifre immesse dalle persone e garantiranno che i voucher siano fruibili entro dicembre 2022.

Anci Campania spiega anche che ogni entrata che deriva dagli Holiday bond saranno defiscalizzate per far sì che si garantisca un supporto al settore e si stimoli la scontistica per i turisti. Acquistare la prossima vacanza futura è un modo per le imprese di ottenere liquidità di breve termine e fatturato nel medio periodo.

Per far funzionare gli HB, sarà sufficiente costruire un piattaforma web based (preferibilmente pubblica) su cui si potranno registrare le Pmi che così potranno offrire i propri voucher e i clienti che vorranno acquistare i vouchers stessi.